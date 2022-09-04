В Сибири у переболевшего «омикроном» учителя физкультуры нашли опухоль в голове

У учителя физкультуры из села Листвянка Новосибирской области Алексея Кузнецова удалили огромную опухоль из головы. За несколько месяцев до операции мужчина переболел «омикроном», сообщает «КП-Новосибирск».

32-летний педагог рассказал изданию, что в феврале у него начались головные боли, а через неделю врачи подтвердили коронавирус. Ещё через неделю он выздоровел и забыл о болезни. Однако в июле боли вернулись, они пульсировали и сопровождались тошнотой и рвотой с желчью. Местный фельдшер направила мужчину на допобследования, и 25 июля он прошёл МРТ в Искитиме.

Процедура показала у мужчины огромную злокачественную опухоль размером 5,5х6х8 сантиметров в правой теменно-височной области. Доктора поставили диагноз «астроцитома».

«Я сдал документы в поликлинике и стал ждать квоту, меня направили на операцию в НИИТО (имени Цивьяна, — прим. ред.). Врачи сказали, что опухоль злокачественная, надо удалять. Стало страшно: работать я не мог, на руках дочка — 1 год и 10 месяцев, второй малыш на подходе. Врачей удивило, что болезнь протекала почти бессимптомно. Они считают, что сама опухоль в голове была уже давно. Несмотря на её размеры, я всё время вёл активный образ жизни. После биопсии меня направили на экстренную операцию», — рассказал мужчина.

Опухоль Алексею удалили за пять часов. Затем ему назначили курсы лучевой и химиотерапии, которые могут занять год. Это нужно из-за того, что после операции могли остаться микроскопические фрагменты опухоли.

После хирургического вмешательства учитель быстро восстановился. Спустя пару недель у него прошли головные боли, также он перестал заикаться — эту травму Алексей получил ещё в детстве, когда его напугала собака. Говоря о своей опухоли, сибиряк считает, что во всём виноват «омикрон»: из-за него повысилось давление, и опухоль начала расти. «Врачи тоже считают, что вирус мог спровоцировать ухудшение состояния», — сказал он.