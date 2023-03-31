Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине

Желание направить в регион войска он объяснил намерением прикрыть планы вступления в вооружённый конфликт

31 марта 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отправленные на Украину без согласования с Москвой миротворцы будут уничтожены. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Бывший российский президент отметил, что в случае появления на Украине таких войск они сразу станут законной целью для российской армии. Он отметил, что для России — они прямые враги и солдаты противника.

Само желание направить в регион миротворцев Медведев объяснил намерением прикрыть планы вступления в вооружённый конфликт на уровне армии НАТО.