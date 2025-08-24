Стубб: отношения Финляндии и РФ будут восстановлены после окончания конфликта на Украине
По его словам, с географией сделать ничего нельзя
24 августа 2025, 07:01, ИА Амител
Отношения между Финляндией и Россией будут восстановлены после окончания конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил финский президент Александр Стубб.
Он отметил, что сейчас отношения с Москвой сложные, однако сделать с географией ничего нельзя. По его мнению, когда-нибудь, когда украинский конфликт закончится, "новые отношения обязательно будут построены".
При этом Стубб заметил, что Финляндия будет выстраивать отношения с РФ "очень практично и прагматично".
Напомним, в апреле президент Финляндии уже заявлял, что страна должна "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Москвой, вместе с тем не назвав, когда это произойдет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что для этого мало лишь слов – нужны реальные меры со стороны финских властей.
08:42:20 24-08-2025
Так то Путин велел отодвигать НАТО от границ РФ
Зачем фины в НАТО записались ?
10:16:54 24-08-2025
Гость (08:42:20 24-08-2025) Так то Путин велел отодвигать НАТО от границ РФ Зачем фи... Записались , тебя забыли спросить
11:48:05 24-08-2025
Гость (10:16:54 24-08-2025) Записались , тебя забыли спросить... Из демшизы будете?
16:12:28 24-08-2025
Странные отношения...
Зачем они такие
22:05:39 24-08-2025
Гость (16:12:28 24-08-2025) Странные отношения...Зачем они такие... Я вот тоже с соседями не горю желанием общаться, а иногда приходится, не получится совсем не контактировать хоть странные хоть нет.
14:52:17 25-08-2025
Соседи обещают восстановить отношения после окончания конфликта, в который их не приглашали, но они в него сами лезут.
Это и есть отношения, а контакты ближе к физике и физиологии, они уже следствие отношений.
После окончания конфликта будут разные контакты, а отношение к нам изменится только в одном случае... соседи они такие