Стубб: отношения Финляндии и РФ будут восстановлены после окончания конфликта на Украине

По его словам, с географией сделать ничего нельзя

24 августа 2025, 07:01, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: unsplash.com

Отношения между Финляндией и Россией будут восстановлены после окончания конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил финский президент Александр Стубб.

Он отметил, что сейчас отношения с Москвой сложные, однако сделать с географией ничего нельзя. По его мнению, когда-нибудь, когда украинский конфликт закончится, "новые отношения обязательно будут построены".

При этом Стубб заметил, что Финляндия будет выстраивать отношения с РФ "очень практично и прагматично".

Напомним, в апреле президент Финляндии уже заявлял, что страна должна "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Москвой, вместе с тем не назвав, когда это произойдет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что для этого мало лишь слов – нужны реальные меры со стороны финских властей.