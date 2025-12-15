Президент Финляндии Стубб предупредил о критическом моменте переговоров по Украине
Европа активно работает над документами
15 декабря 2025, 07:47, ИА Амител
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры по Украине находятся в критической фазе и стороны, вероятно, ближе к достижению соглашения, чем за все последние четыре года. Об этом сообщает издание Õhtuleht.
«Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года. И, конечно, сейчас мы активно работаем над тремя документами», – отметил Стубб.
По его словам, речь идет о рамочном документе 20-пунктового мирного плана, гарантиях безопасности для Украины и программе восстановления страны.
«Таким образом, мы сейчас изучаем детали вместе с американцами, европейцами и украинцами», – заключил президент Финляндии.
Ранее сообщалось, что Кремль отказался от публичного комментирования деталей переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о визите в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа.
"Таким образом, мы сейчас изучаем детали вместе с американцами, европейцами и украинцами», — заключил президент Финляндии."============= Ему хорошо, он в НАТе, а нам мучится без газа до 2030 года, хотя не факт это исполнится.
08:58:43 15-12-2025
Этот то ваще молчал бы.
Одна из целей СВО отодвигание НАТО от РФ, а фины специально в НАТО вступили