Почти половина поступающих в алтайские вузы выбрала АлтГУ

03 сентября 2025, 07:50, ИА Амител

По результатам приемной кампании 2025 года в алтайские вузы поступило около 13 тысяч студентов, из них более шести тысяч зачислили на бюджет. Большинство студентов, в том числе и "бесплатников", принял Алтайский госуниверситет. Среди абитуриентов краевых вузов также оказалось немало иностранцев и участников СВО. Подробнее – в материале amic.ru.

АлтГУ

Всего в 2025 году в АлтГУ поступило около шести тысяч человек, сообщает телеграм-канал вуза. Из них 2,6 тысячи зачислили на бюджет, сообщили amic.ru в университете. На бакалавриат пошли 1,8 тысячи "бесплатников", в магистратуру – 741 студент, а в аспирантуру – 36 человек. Кроме того, в АлтГУ решили обучаться 32 победителя и призера олимпиад и более сотни "целевиков". В АлтГУ по отдельной квоте (которая для всех вузов составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении) поступило 13 бойцов спецоперации и 108 детей военных. Также в классический вуз зачислили более 600 иностранцев: 200 из них – граждане Китая, также есть студенты из Йемена, Ганы, Буркина-Фасо, Того, Иордании, стран Латинской Америки и других государств.

АлтГТУ

В "политех" поступило около трех тысяч вчерашних школьников, из них 1,1 тысячи – на бюджет. Большинство "бесплатников" выбрало направления "Программная инженерия", "Информатика и вычислительная техника" и "Информационная безопасность", рассказали amic.ru в пресс-службе вуза. Кроме того, в АлтГТУ в 2025 году приняли 19 бойцов СВО и 58 детей солдат.

Еще в "политех" зачислили 120 иностранцев. Большинство – из Казахстана (65) и Китая (27). 20 студентов приехали из стран Африки (больше всего – из Бенина, Центрально-Африканской Республики и Того). Пять студентов поступили из Узбекистана, три – из Туркменистана.

АлтГПУ

В педагогический университет поступило 1,9 тысячи абитуриентов. На бюджет прошли 1,3 тысячи из них. 980 "бесплатников" стали студентами бакалавриата, 30 – специалитета и 349 – магистратуры, рассказали amic.ru в пресс-службе университета.

Самая востребованная специальность в этом году – учитель физкультуры, сообщили в вузе. Другими популярными направлениями среди первокурсников стали английский и китайский языки, информатика и физика, экономика и право, русский язык и литература.

АлтГПУ привлек и 76 иностранных студентов из Китая и стран СНГ, а именно из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также в педуниверситет по особой квоте зачислили пятерых ветеранов спецоперации и 59 детей военнослужащих.

АГАУ

В Аграрный университет поступило полторы тысячи человек, сообщили в вузе. Бюджетные места заняли 652 студента бакалавриата, 72 студента магистратуры и один аспирант. Большую их часть зачислили на агроинженерию, эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов, агрономию, лесное дело и технологию производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в АГАУ приняли 22 ветерана СВО и 19 детей бывших солдат. Иностранцы также не обошли вуз стороной, а именно в университет зачислили 42 студента из Казахстана и Узбекистана.

РАНХиГС

Всего в алтайский филиал РАНХиГС поступили 774 первокурсника, из них 62 бюджетника. 382 вчерашних школьника будут учиться на бакалавриате и специалитете очно, на очно-заочную форму поступили 37 человек, а на заочную – 103 человека. В магистратуру приняли 252 студента. Большинство выбрало направления "Юриспруденция", также популярны "Экономика" и "Государственно-муниципальное управление", сообщили в пресс-службе вуза. Есть в РАНХиГС и иностранцы: там будут обучаться три студента из Казахстана и один – из Таджикистана. А еще в вузе получат образование семь детей солдат СВО. Желающих поступить в РАНХиГС среди самих бойцов не нашлось. Однако в вузе проходит дополнительное обучение 61 участник СВО по программе "Алтай – земля героев", сообщили в университете.

АГМУ

В Медицинский университет поступил 931 человек. Самыми популярными специальностями стали "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Стоматология". Все бюджетные места (их было 701) уже заняты. По отдельной квоте в медуниверситет поступили 66 детей солдат СВО, сами бывшие военные документы в вуз не подавали. Также в АГМУ зачислили иностранцев из Китая, Индии и других стран.

АГИК и другие вузы

Алтайский государственный институт культуры (АГИК) принял 416 новых студентов, 286 из них заняли бюджетные места, рассказали amic.ru в пресс-службе университета. 10% зачисленных, то есть около 40 человек, – иностранцы из Казахстана, Таджикистана, Китая и из Ганы. Кроме того, в АГИК зачислили 24 участника СВО и их детей.

Amic.ru также обращался за информацией в Барнаульский юридический институт (БЮИ) и в алтайский филиал Финансового университета, но там оперативно информацию журналистам не предоставили.

Напомним, что в 2025 году в Алтайском крае в школу пошли более 28 тысяч первоклассников, из них 8,5 тысячи – в Барнауле. При этом годом ранее в барнаульские школы зачислили более девяти тысяч новых учащихся, а общее количество первоклассников в Алтайском крае в 2024 году было на 3,7% больше показателя 2025-го. В этом году зачисление детей в школы началось с 1 апреля и идет в два этапа, последний завершится 5 сентября. Во вторую очередь в школы принимают детей независимо от места проживания и наличия льгот.