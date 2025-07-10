Местами снова дождь. О погоде в Алтайском крае 10 июля

Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с

10 июля 2025, 06:00, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 10 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4–9 м/с.