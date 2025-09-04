"Место не вымершее". Новые подробности исчезновения 20-летнего парня в Алтайском крае

Куда мог пропасть молодой человек, пока непонятно

04 сентября 2025, 12:25, ИА Амител

Даниил Кузнецов / Фото: "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае ищут 20-летнего Даниила Кузнецова, который вечером 23 августа пропал рядом с селом Токарево Первомайского района. Известно, что коллега подвозил его домой на автомобиле. Однако по пути парень попросил приятеля остановить машину и вышел из нее. Для жителей района его исчезновение остается загадкой – место, где пропал молодой человек, далеко не безлюдное. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Как рассказали близкие Кузнецова, парень ехал домой в село Березовка Первомайского района с коллегой из Барнаула. С их слов, в пути водитель и пассажир поссорились.

«Со слов водителя, была стычка, он высадил Даниила на дороге возле бывшей воинской части и уехал… А Даниила больше никто не видел», – пояснили родственники в видео, распространяемом в соцсетях.

По последним данным, парень исчез на трассе рядом с селом Токарево Первомайского района. Местные жители удивляются его пропаже, ведь это далеко не безлюдный участок.

«Там рядом находятся садоводства, есть и деревня, в которой люди круглый год живут. В общем, место не вымершее. Куда он мог пропасть – непонятно», – отметила местная жительница Анна.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам убийства. По данным следствия, Даниил Кузнецов ушел из дома по улице Евдокимова в Березовке и пропал. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 3 сентября в Первомайском районе прошли масштабные поисковые мероприятия.

Сейчас близкие пропавшего ищут очевидцев, которые могли проезжать по трассе Барнаул – Новосибирск в тот день.

«Мы ищем очевидцев или записи с видеорегистраторов, сделанные 23 августа с 13:00 до 14:00. Локация – трасса Барнаул – Новосибирск, район Токарево. Если вы проезжали мимо или что-то видели – пожалуйста, откликнитесь. Даже одна деталь может помочь найти Даниила», – добавили родные молодого человека.

Приметы пропавшего: рост – 160 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет в черно-серые джинсы, светло-серую футболку и бежевые кроссовки. При себе имел паспорт.