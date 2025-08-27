В Барнауле пропал 20-летний парень в серой футболке

По одной из версий, он был пьян и не хотел появляться в таком состоянии дома

27 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Даниил Кузнецов / Фото: "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае продолжаются поиски 20-летнего жителя Барнаула Даниила Кузнецова, который бесследно исчез вечером в субботу, 23 августа 2025 года, после того как его высадили из машины на трассе по пути в село Березовка, сообщает "ЛизаАлерт".

Согласно информации в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", молодой человек возвращался домой с работы вместе с коллегой на автомобиле, но попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде.

Как выяснилось позднее, он случайно оставил свой мобильный телефон в салоне машины, что сообщил водитель, обратившийся в полицию. С момента высадки Даниил не выходил на связь, и его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении молодого человека, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 112, 102 или горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52.