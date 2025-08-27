В Барнауле пропал 20-летний парень в серой футболке
По одной из версий, он был пьян и не хотел появляться в таком состоянии дома
27 августа 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае продолжаются поиски 20-летнего жителя Барнаула Даниила Кузнецова, который бесследно исчез вечером в субботу, 23 августа 2025 года, после того как его высадили из машины на трассе по пути в село Березовка, сообщает "ЛизаАлерт".
Согласно информации в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", молодой человек возвращался домой с работы вместе с коллегой на автомобиле, но попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде.
Как выяснилось позднее, он случайно оставил свой мобильный телефон в салоне машины, что сообщил водитель, обратившийся в полицию. С момента высадки Даниил не выходил на связь, и его местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.
Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении молодого человека, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 112, 102 или горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52.
11:18:04 27-08-2025
запросто - потерялся в полях/лесах и замерз, теплопотеря высокая у пьяных (сосуды расширены), +токсикация сильная, дезориентация, ночью ОЧЕЬ холодно тк высокая влажность...всё, тю-тю. А другу вмените "оставление в опасности". Родители...любите своих детей, чтоб не хоронить
11:29:07 27-08-2025
Гость (11:18:04 27-08-2025) запросто - потерялся в полях/лесах и замерз, теплопотеря вы... Причём тут друг? Он не обязан барагозящего алконафта везти в машине, это просто опасно для него и других участников дорожного движения. Не надо искать виновных, которые вообще не при делах. Кто его поил, кто его вёз - вообще не важно. Он сам принимал решение пить и потеряться.
14:36:30 27-08-2025
Гость (11:29:07 27-08-2025) Причём тут друг? Он не обязан барагозящего алконафта везти в... У вас наверное своих детей нет, если так рассуждаете. Если бы ваш сын пропал, так не рассуждали бы.