Международные резервы РФ за месяц сократились более чем на 60 млрд долларов

Показатель упал на 7,5%

08 апреля 2026, 09:30, ИА Амител

Доллар, курс валют / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Международные резервы России к 1 апреля составили 748,9 млрд долларов, следует из данных ЦБ.

В начале марта сумма достигала 809,3 млрд долларов, что превышает нынешний показатель на 7,5% — на 60,3 млрд. На 1 апреля 2025 года международные резервы РФ составляли 647,3 млрд долларов.

Валютные резервы за март сократились на 2,4% и составили 415 млрд долларов. Монетарное золото подешевело на 13% — до 333,9 млрд долларов.

В структуру международных резервов входят высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и государства, включая валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

Комментарии 10

Гость

09:34:06 08-04-2026

за месяц сократились --- как это связано с дополнительными доходами за последний месяц от повышения цены на нефть?

Musik

09:38:31 08-04-2026

заработали бабла и поклали на депозит в Сбер.
проценты набегут - снимут - и раздадут пенсионерам.

Гость

09:40:54 08-04-2026

А они реально есть, эти доходы?

Гость

10:46:34 08-04-2026

Не факт. Столько портов повыбивали

Гость

09:41:41 08-04-2026

Мы накануне грандиозного шухера!

Гость

09:46:18 08-04-2026

значит щас опять поборы увеличат с россиян. ждем новых налогов, штрафов и прочих сборов дани боярам.

Гость

10:07:59 08-04-2026

все по плану, победа будет за нами

Гость

10:20:11 08-04-2026

зачем нам фантики, не подтвержденнные активами, политических и моральных банкротов? все правильно делают

Гость

10:25:49 08-04-2026

Золото подешевело на четверть за месяц, а оно хорошую часть резервов составляет. Пересчитали по новому курсу.

Гость

10:47:48 08-04-2026

200 лярдов бумажек у нас уже отжали западные партнеры. Копили зачем-то вместо того чтобы в страну вкладывать. Вот вам и все резервы

