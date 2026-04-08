Международные резервы РФ за месяц сократились более чем на 60 млрд долларов

Показатель упал на 7,5%

08 апреля 2026, 09:30, ИА Амител

Международные резервы России к 1 апреля составили 748,9 млрд долларов, следует из данных ЦБ.

В начале марта сумма достигала 809,3 млрд долларов, что превышает нынешний показатель на 7,5% — на 60,3 млрд. На 1 апреля 2025 года международные резервы РФ составляли 647,3 млрд долларов.

Валютные резервы за март сократились на 2,4% и составили 415 млрд долларов. Монетарное золото подешевело на 13% — до 333,9 млрд долларов.

В структуру международных резервов входят высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и государства, включая валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.