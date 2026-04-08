Международные резервы РФ за месяц сократились более чем на 60 млрд долларов
Показатель упал на 7,5%
08 апреля 2026, 09:30, ИА Амител
Международные резервы России к 1 апреля составили 748,9 млрд долларов, следует из данных ЦБ.
В начале марта сумма достигала 809,3 млрд долларов, что превышает нынешний показатель на 7,5% — на 60,3 млрд. На 1 апреля 2025 года международные резервы РФ составляли 647,3 млрд долларов.
Валютные резервы за март сократились на 2,4% и составили 415 млрд долларов. Монетарное золото подешевело на 13% — до 333,9 млрд долларов.
В структуру международных резервов входят высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и государства, включая валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.
09:34:06 08-04-2026
за месяц сократились --- как это связано с дополнительными доходами за последний месяц от повышения цены на нефть?
09:38:31 08-04-2026
Гость (09:34:06 08-04-2026) за месяц сократились --- как это связано с дополнительными д... заработали бабла и поклали на депозит в Сбер.
проценты набегут - снимут - и раздадут пенсионерам.
09:40:54 08-04-2026
Гость (09:34:06 08-04-2026) за месяц сократились --- как это связано с дополнительными д... А они реально есть, эти доходы?
10:46:34 08-04-2026
Гость (09:34:06 08-04-2026) за месяц сократились --- как это связано Нес дополнительными д... Не факт. Столько портов повыбивали
09:41:41 08-04-2026
Мы накануне грандиозного шухера!
09:46:18 08-04-2026
значит щас опять поборы увеличат с россиян. ждем новых налогов, штрафов и прочих сборов дани боярам.
10:07:59 08-04-2026
все по плану, победа будет за нами
10:20:11 08-04-2026
зачем нам фантики, не подтвержденнные активами, политических и моральных банкротов? все правильно делают
10:25:49 08-04-2026
Золото подешевело на четверть за месяц, а оно хорошую часть резервов составляет. Пересчитали по новому курсу.
10:47:48 08-04-2026
200 лярдов бумажек у нас уже отжали западные партнеры. Копили зачем-то вместо того чтобы в страну вкладывать. Вот вам и все резервы