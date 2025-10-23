Китайцы ловили российских воробьев под Благовещенском, чтобы потом съесть их
Проезжавшие мимо водители сообщили о пойманных птицах в охотнадзор
23 октября 2025, 12:25, ИА Амител
Под Благовещенском жители Поднебесной устроили охоту на воробьев, предположительно, чтобы приготовить их на обед. Все произошло возле села Волково.
По информации Telegram-канала Amur Mash, иностранцы натянули большую сеть на поле и включили колонку с записью птичьего щебета. На приманку попалось больше двадцати птиц.
Проезжавшие мимо водители заметили странную картину и сообщили в охотнадзор. Инспекторы прибыли на место, освободили пернатых и составили протокол, однако самих "охотников" задержать не удалось.
Как считают специалисты, воробьев мигранты, скорее всего, собирались использовать в пищу – на продажу такие птицы не годятся и ценности не представляют.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжается операция "Нелегал-2025". В Барнауле полицейские вместе с Росгвардией устроили ночные рейды в местах, где живут мигранты. Проверки прошли и на автовокзале – среди пассажиров автобусов нашли 33 иностранцев, которые находились в России без законных оснований.
12:31:29 23-10-2025
Может, пригласить китайцев в Барнаул половить голубей? Птички во много раз больше воробьев, повышенной упитанности, судя по тому, что зас рали весь город.
12:37:36 23-10-2025
Гость (12:31:29 23-10-2025) Может, пригласить китайцев в Барнаул половить голубей? Птичк... Хорошая идея. Гастрономический тур для китайцев в Барнаул
12:35:28 23-10-2025
воробьи обыкновенные серые играют большую роль в цепочках питания, это вам любой биолог скажет. Едят воробьев по привычке, традиции. Китайцы много что натворили в своей стране, начиная от запрета детей рождать, теперь к нам приехали уничтожать экологию? Воробьев в Китае давно съели, развелось огромное число насекомых.
12:39:04 23-10-2025
как же достали эти китайцы, жрут все подряд, потребительски относятся ко всем ресурсам. гнать поганой метлой!
12:50:58 23-10-2025
Гость (12:39:04 23-10-2025) как же достали эти китайцы, жрут все подряд, потребительски ... Гнать, говорите? Вы это скажите тем, кто им ресурсы продает, и земли отдает в долгосрочную аренду.
21:38:09 23-10-2025
Гость (12:50:58 23-10-2025) Гнать, говорите? Вы это скажите тем, кто им ресурсы продает,... почему-то стали для пердприятий НАШИХ ограничивать поставку природного газа (!!) представляете! Это вот месяца 2 кк. а у рекламщиков заказывают уже ценники на АЗС с ТРЕМЯ цифрами спереди (тое бензин будет дороже 100 руб.?!)
12:43:50 23-10-2025
Своих то всех убили, за нашими приехали. Леса им мало.
12:48:00 23-10-2025
Российские воробьи в курсе, что они российские?