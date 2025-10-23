НОВОСТИОбщество

Китайцы ловили российских воробьев под Благовещенском, чтобы потом съесть их

Проезжавшие мимо водители сообщили о пойманных птицах в охотнадзор

23 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Под Благовещенском жители Поднебесной устроили охоту на воробьев, предположительно, чтобы приготовить их на обед. Все произошло возле села Волково.

По информации Telegram-канала Amur Mash, иностранцы натянули большую сеть на поле и включили колонку с записью птичьего щебета. На приманку попалось больше двадцати птиц.

Проезжавшие мимо водители заметили странную картину и сообщили в охотнадзор. Инспекторы прибыли на место, освободили пернатых и составили протокол, однако самих "охотников" задержать не удалось.

Как считают специалисты, воробьев мигранты, скорее всего, собирались использовать в пищу – на продажу такие птицы не годятся и ценности не представляют.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжается операция "Нелегал-2025". В Барнауле полицейские вместе с Росгвардией устроили ночные рейды в местах, где живут мигранты. Проверки прошли и на автовокзале – среди пассажиров автобусов нашли 33 иностранцев, которые находились в России без законных оснований.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил план миграционной политики на 2026–2030 годы

Власти предполагают, что к 2030 году снизится число нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранцев
НОВОСТИПолитика

животные Мигранты Птицы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:31:29 23-10-2025

Может, пригласить китайцев в Барнаул половить голубей? Птички во много раз больше воробьев, повышенной упитанности, судя по тому, что зас рали весь город.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:36 23-10-2025

Гость (12:31:29 23-10-2025) Может, пригласить китайцев в Барнаул половить голубей? Птичк... Хорошая идея. Гастрономический тур для китайцев в Барнаул

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:35:28 23-10-2025

воробьи обыкновенные серые играют большую роль в цепочках питания, это вам любой биолог скажет. Едят воробьев по привычке, традиции. Китайцы много что натворили в своей стране, начиная от запрета детей рождать, теперь к нам приехали уничтожать экологию? Воробьев в Китае давно съели, развелось огромное число насекомых.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:04 23-10-2025

как же достали эти китайцы, жрут все подряд, потребительски относятся ко всем ресурсам. гнать поганой метлой!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:58 23-10-2025

Гость (12:39:04 23-10-2025) как же достали эти китайцы, жрут все подряд, потребительски ... Гнать, говорите? Вы это скажите тем, кто им ресурсы продает, и земли отдает в долгосрочную аренду.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:09 23-10-2025

Гость (12:50:58 23-10-2025) Гнать, говорите? Вы это скажите тем, кто им ресурсы продает,... почему-то стали для пердприятий НАШИХ ограничивать поставку природного газа (!!) представляете! Это вот месяца 2 кк. а у рекламщиков заказывают уже ценники на АЗС с ТРЕМЯ цифрами спереди (тое бензин будет дороже 100 руб.?!)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:43:50 23-10-2025

Своих то всех убили, за нашими приехали. Леса им мало.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:00 23-10-2025

Российские воробьи в курсе, что они российские?

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров