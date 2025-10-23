Китайцы ловили российских воробьев под Благовещенском, чтобы потом съесть их

Проезжавшие мимо водители сообщили о пойманных птицах в охотнадзор

23 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Под Благовещенском жители Поднебесной устроили охоту на воробьев, предположительно, чтобы приготовить их на обед. Все произошло возле села Волково.

По информации Telegram-канала Amur Mash, иностранцы натянули большую сеть на поле и включили колонку с записью птичьего щебета. На приманку попалось больше двадцати птиц.

Проезжавшие мимо водители заметили странную картину и сообщили в охотнадзор. Инспекторы прибыли на место, освободили пернатых и составили протокол, однако самих "охотников" задержать не удалось.

Как считают специалисты, воробьев мигранты, скорее всего, собирались использовать в пищу – на продажу такие птицы не годятся и ценности не представляют.

