Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В первую тройку также вошли министры строительства и транспорта

23 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Краевые госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"
Краевые госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга региональных госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август:

  • Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 1-е место, 33 упоминания;
  • Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ – 2-е место, 27 упоминаний;
  • Андрей Подолян, министр транспорта – 3-е место, 22 упоминания;
  • Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии – 4-е место, 19 упоминаний;
  • Денис Губин, заместитель председателя правительства – 5-е место, 17 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских госслужащих за август 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

«Министр здравоохранения Дмитрий Попов значительно улучшил свои позиции, поднявшись с четвертого на первое место. На второй строчке министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, не входивший в июле в топ-5. Третье место, как и месяцем ранее, у министра транспорта Андрея Подоляна. Четвертое место занял начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров, замыкает пятерку зампред правительства Денис Губин. Вице-премьер Юрий Абдуллаев (первое место в июле), министр культуры Елена Безрукова (второе), министр сельского хозяйства Сергей Межин (пятое) и вице-премьер Виталий Снесарь (пятое) в августе выбыли из лидеров», – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 2

16:50:21 23-09-2025

Зачем делать такой рейтинг? Показателем работы не назвать, если без разницы положительное о нем или отрицательное все одно, то показатель чего это? Наводимой суеты, кипиша? бросающий камни в воду? не понимаю...

11:52:25 24-09-2025

Было бы логично показывать сколько было упоминаний в отрицательном, положительном и нейтральном ключе. Чтобы видеть KPI так сказать

