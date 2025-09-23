Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга региональных госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских госслужащих за август 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

«Министр здравоохранения Дмитрий Попов значительно улучшил свои позиции, поднявшись с четвертого на первое место. На второй строчке министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, не входивший в июле в топ-5. Третье место, как и месяцем ранее, у министра транспорта Андрея Подоляна. Четвертое место занял начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров, замыкает пятерку зампред правительства Денис Губин. Вице-премьер Юрий Абдуллаев (первое место в июле), министр культуры Елена Безрукова (второе), министр сельского хозяйства Сергей Межин (пятое) и вице-премьер Виталий Снесарь (пятое) в августе выбыли из лидеров», – отмечает издание.