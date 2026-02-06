Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Каких направлений это коснулось

Изменения затронули прежде всего негосударственный сектор высшего образования

06 февраля 2026, 12:37, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Министерство науки и высшего образования России сократило 47 тысяч платных мест — это около 13% — по ряду направлений подготовки и специальностей, включенных в утвержденный перечень. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобрнауки уточнили, что изменения затронули прежде всего негосударственный сектор высшего образования.

«Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», — говорится в официальном заявлении министерства.

Сокращение платных мест связано с корректировкой структуры приема и направлено на приведение подготовки кадров в соответствие с текущими потребностями рынка труда.

