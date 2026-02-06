Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Каких направлений это коснулось
Изменения затронули прежде всего негосударственный сектор высшего образования
06 февраля 2026, 12:37, ИА Амител
Министерство науки и высшего образования России сократило 47 тысяч платных мест — это около 13% — по ряду направлений подготовки и специальностей, включенных в утвержденный перечень. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минобрнауки уточнили, что изменения затронули прежде всего негосударственный сектор высшего образования.
«Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», — говорится в официальном заявлении министерства.
Сокращение платных мест связано с корректировкой структуры приема и направлено на приведение подготовки кадров в соответствие с текущими потребностями рынка труда.
Ранее сообщалось, что российские студенты в среднем тратят около 34 тысяч рублей в месяц. Как отмечают исследователи, основная часть расходов уходит на покрытие базовых потребностей.
А на их месте бесплатные появятся? НЕТ !!! Ну и что нам от этого?
Гость (12:57:25 06-02-2026) А на их месте бесплатные появятся? НЕТ !!! Ну и что нам от э... Я вам больше скажу - вуз за счет платников имеет деньги. Если платные места просто сократить, не добавив гос. финансирования и бюджетных мест - на что тот вуз будет учить оставшихся бюджетников? Преподаватели откуда будут зп получать? Если у них нагрузка сократится.
Вы меня извините ! но это диверсия!, какое Вам дело до платного обучения!!!, Вы своим деточкам Лондоны и Гарварды обеспечиваете, а народу последнюю возможность закрываете!!!, Вам холопы нужны!!!, обслуживать Вас!, господа едросовцы, принимающие антинародные законы!!!
если ваша деточка умненькая, то поступит на бюджет и будет с верхним образованием. далеко не всем оно надо и доступно. уж извините.
Гость (15:00:08 06-02-2026) если ваша деточка умненькая, то поступит на бюджет и буд... Тут вообще не про образование, тут про легальную покупку диплома в рассрочку.
«Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью» - ну как бы давно пора, да простят меня предыдущие комментаторы.
Может быть, достаточно продавцов-касиров-мастеров маникюра и т.п. с высшим экономическим/юридическим образованием? Вуз закончил 20 лет назад, уже тогда этих специалистов был переизбыток.