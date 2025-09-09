"Мир зеленый" Виктора Голикова. Текст песни, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
09 сентября 2025, 22:00, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
В. Голиков, В. Семернин – "Мир зеленый"
Мир зеленый, мир огромный
Нам открылся поутру.
Вот березки держат кроны,
Как знамена на ветру!
В новый день открою дверь я,
А вокруг цветут сады –
И похожи так деревья
На огромные цветы.
Словно мачты, смотрят сосны,
Елка колется иглой.
Лес дремучий встал, как грозный
И бессменный часовой.
Летний дождик в мир зеленый
Протянул свою тесьму –
И стучат в ладони клены,
Аплодируя ему!
Парашютом над садами
Опустился белый цвет.
Встали вишни там рядами,
Краше яблонь цвета нет –
И стоят вокруг деревья,
Как огромные цветы…
Стану другом им теперь я,
Будешь другом им и ты!
Не слышал. Странно.
На удивление не плохо