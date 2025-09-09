"Мир зеленый" Виктора Голикова. Текст песни, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

В. Голиков, В. Семернин – "Мир зеленый"

Мир зеленый, мир огромный

Нам открылся поутру.

Вот березки держат кроны,

Как знамена на ветру!

В новый день открою дверь я,

А вокруг цветут сады –

И похожи так деревья

На огромные цветы.

Словно мачты, смотрят сосны,

Елка колется иглой.

Лес дремучий встал, как грозный

И бессменный часовой.

Летний дождик в мир зеленый

Протянул свою тесьму –

И стучат в ладони клены,

Аплодируя ему!

Парашютом над садами

Опустился белый цвет.

Встали вишни там рядами,

Краше яблонь цвета нет –

И стоят вокруг деревья,

Как огромные цветы…

Стану другом им теперь я,

Будешь другом им и ты!

