В Горном Алтае сравнили туристов с «узбекской роднёй» и баранами

В Горном Алтае несколько лет подряд растет турпоток. В этом году он подрос еще на 20%, по оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР) и уже наблюдается нехватка мест для размещения. Тем временем в Республике Алтай задаются вопросом, может ли регион «переварить» такой бешеный спрос безболезненно для жителей и инфраструктуры региона.

«Как защитить свою землю и уклад, одновременно создав привлекательную и комфортную среду для отдыхающих?», — спрашивает на республиканском информационно-туристическом портале «Хан Алтай» в редакционной колонке «Узбекская родня как символ алтайского туризма» экономист Наталья Васильева.

По ее данным, за три последних года поток гостей увеличился с 2,2 млн до 2,6 млн человек официально, а неофициально до 4 млн. Это важная отрасль для бюджета Алтая, но еще недавно большая часть республики из-за культурных особенностей была закрыта для массовых посещений, а теперь местным жителям приходится учиться жить в условиях обрушившейся лавины приезжих.

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И тут она приводит в сравнение собственный опыт приглашения в гости родни из Узбекистана. К этой встрече, по ее словам не были готовы ни ее семья, ни семья родственников. Ей пришлось принять в маленькую квартиру очень много постояльцев, что привело к массе бытовых неудобств и к конфликтам. А гости попросту не понимали, что ведут себя непривычно для принимающей стороны.

И дело тут, считает автор колонки даже не в том, что для этого наплыва уже ощущается нехватка гостиниц и туристических баз, но и к неготовности многих жителей республики поступаться собственным комфортом в угоду приезжих.

Автор предлагает учитывать не одну только экономическую составляющую увеличивающегося турпотока, а исследовать социальный и психологический аспект взаимоотношений гостей и принимающей стороны, чтобы сбалансировать всю систему алтайского туризма, сделав его комфортным и для хозяев, и для приезжих.

В конце она приводит циничную цитату, характеризующую отношение к этому вопросу тех, кто думает только о деньгах, привозимых туристами на Алтай:

«Раньше мы пасли овец, и делали это круглый год. А теперь мы полгода пасем туристов — полгода отдыхаем. Разве это не прекрасно?»