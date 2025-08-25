Женщина преодолела дистанцию за 1 час 38 минут — быстрее доплыть помешала погода

Многодетная мама из Алтайского края приняла участие в заплыве через Босфор. 36-летняя Данажан Киспаева стала единственной представительницей региона среди трех тысяч участников заплыва через пролив между Европой и Азией и рассказала amic.ru о своем опыте.

У Данажан пятеро детей. В прошлом году, после рождения пятого ребенка, врачи ограничили ее в занятиях спортом, и плавание было одним из разрешенных направлений.

«За этот год я совершила пять заплывов в открытой воде. Начинала с Казахстана, Горного, в Сочи плыла, месяц назад переплыла Волгу, и вот доехала до Босфора. Каждый раз увеличивала дистанцию, начинала с одного километра, потом плыла два километра, 3,8 км, 4,6 км, Волга – 5 км, и вот сейчас 6,5 км Босфор», – рассказала Киспаева.

Девушка отметила, что в Алтайском крае такой вид спорта не очень развит, но при желании технику можно поставить и в бассейне – она, например, тренировалась в "Оби", наставниками Данажан на разных этапах были тренеры Артём Наздрачёв, Никита Ульченко и Глеб Власов.

Данажан рассчитывала переплыть Босфор за 56 минут. Но во время старта зарядил дождь, поднялся ветер и сильные волны. Кроме того, не было попутного течения. В результате дистанцию многодетная мама преодолела за 1 час 38 минут. При этом многие пловцы отказались от старта из-за погоды.

Спортсменка отметила, что соревнования на открытой воде в России, на Волге, были организованы лучше – "там было больше кораблей, там было больше сопровождения, в течение всего заплыва с нами кто-то находился".

«Русло Босфора в середине нашего маршрута достаточно широкое. Такое количество людей – три тысячи стартуют – ты должен плыть в кучке. Но такого не случилось. Я длинную дистанцию, наверное, километра три, плыла абсолютно одна, не видела никого, не понимала вообще, туда я плыву, не туда. Ориентировалась просто на берег, на какие-то поселки или рестораны. До этого всегда, все заплывы сопровождались кучей полицейских на воде, кораблями сопровождения, СМИ, летали дроны, вертолеты. На этом заплыве я видела, пока плыла, только один вертолет, был дрон, который снимал для СМИ. А потом я просто была одна. Кораблей и спасателей я тоже не видела. Никого. И многие пловцы, спортсмены подтверждают, что сопровождение на лодках отсутствовало, оно было в самом начале и на финише», – рассказала спортсменка amic.ru.

После Босфора жительница Алтайского края может считаться кросс-континентальным пловцом.

Жизнь Данажан связана со спортом – она соучредитель клуба смешанных единоборств "ТопТимСибирь", занимается бальными танцами и циклическими видами спорта. Советник генерального директора ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", руководит отделом маркетинга предприятия, занимается общественной деятельностью.

Напомним, что заплыв прошел 24 августа. Как сообщали СМИ, 29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести – по одной из версий, он мог выбиться из сил или у него случилась судорога.