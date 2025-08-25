Многодетная мама из Алтайского края приняла участие в заплыве через Босфор
Женщина преодолела дистанцию за 1 час 38 минут — быстрее доплыть помешала погода
25 августа 2025, 20:58, ИА Амител
Многодетная мама из Алтайского края приняла участие в заплыве через Босфор. 36-летняя Данажан Киспаева стала единственной представительницей региона среди трех тысяч участников заплыва через пролив между Европой и Азией и рассказала amic.ru о своем опыте.
У Данажан пятеро детей. В прошлом году, после рождения пятого ребенка, врачи ограничили ее в занятиях спортом, и плавание было одним из разрешенных направлений.
«За этот год я совершила пять заплывов в открытой воде. Начинала с Казахстана, Горного, в Сочи плыла, месяц назад переплыла Волгу, и вот доехала до Босфора. Каждый раз увеличивала дистанцию, начинала с одного километра, потом плыла два километра, 3,8 км, 4,6 км, Волга – 5 км, и вот сейчас 6,5 км Босфор», – рассказала Киспаева.
Девушка отметила, что в Алтайском крае такой вид спорта не очень развит, но при желании технику можно поставить и в бассейне – она, например, тренировалась в "Оби", наставниками Данажан на разных этапах были тренеры Артём Наздрачёв, Никита Ульченко и Глеб Власов.
Данажан рассчитывала переплыть Босфор за 56 минут. Но во время старта зарядил дождь, поднялся ветер и сильные волны. Кроме того, не было попутного течения. В результате дистанцию многодетная мама преодолела за 1 час 38 минут. При этом многие пловцы отказались от старта из-за погоды.
Спортсменка отметила, что соревнования на открытой воде в России, на Волге, были организованы лучше – "там было больше кораблей, там было больше сопровождения, в течение всего заплыва с нами кто-то находился".
«Русло Босфора в середине нашего маршрута достаточно широкое. Такое количество людей – три тысячи стартуют – ты должен плыть в кучке. Но такого не случилось. Я длинную дистанцию, наверное, километра три, плыла абсолютно одна, не видела никого, не понимала вообще, туда я плыву, не туда. Ориентировалась просто на берег, на какие-то поселки или рестораны. До этого всегда, все заплывы сопровождались кучей полицейских на воде, кораблями сопровождения, СМИ, летали дроны, вертолеты. На этом заплыве я видела, пока плыла, только один вертолет, был дрон, который снимал для СМИ. А потом я просто была одна. Кораблей и спасателей я тоже не видела. Никого. И многие пловцы, спортсмены подтверждают, что сопровождение на лодках отсутствовало, оно было в самом начале и на финише», – рассказала спортсменка amic.ru.
После Босфора жительница Алтайского края может считаться кросс-континентальным пловцом.
Жизнь Данажан связана со спортом – она соучредитель клуба смешанных единоборств "ТопТимСибирь", занимается бальными танцами и циклическими видами спорта. Советник генерального директора ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", руководит отделом маркетинга предприятия, занимается общественной деятельностью.
Напомним, что заплыв прошел 24 августа. Как сообщали СМИ, 29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести – по одной из версий, он мог выбиться из сил или у него случилась судорога.
21:23:41 25-08-2025
Молодец
21:33:17 25-08-2025
А чувак пропал!...
21:56:26 25-08-2025
Джанаджан, это где дают ?
09:56:47 26-08-2025
Гость (21:56:26 25-08-2025) Джанаджан, это где дают ?... В Казахстане
08:31:02 26-08-2025
А кто спонсор этого увлечения? За чей счёт плавает многодетная мать?
09:56:19 26-08-2025
Каждый выражается как считает нужным. Можно только порадоваться за девушку, что не отрастила три подбородка и не стала "яжмамкой", а занимается
10:18:14 26-08-2025
Гость (09:56:19 26-08-2025) Каждый выражается как считает нужным. Можно только порадоват... Выражаться нужно дома, перед мужем.
12:01:56 26-08-2025
Гость (10:18:14 26-08-2025) Выражаться нужно дома, перед мужем. ... Ахааха
Женщина, твое место на кухне.....
Как хорошо что вас таких все меньше, макины сыночки-корзиночки
11:16:00 28-08-2025
Гость (12:01:56 26-08-2025) АхаахаЖенщина, твое место на кухне..... Как хорошо ч... Твоё на диване , Колобок ))))
10:38:54 26-08-2025
а могла бы в одноклассниках сидеть, или на амике "партаки" комментировать
10:45:30 26-08-2025
гость (10:38:54 26-08-2025) а могла бы в одноклассниках сидеть, или на амике "партаки" к... ну, у нее для этого есть еще 360 дней в году.
10:44:29 26-08-2025
А папа тоже многодетный. Или папы?