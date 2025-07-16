Молния ударила в рыбаков в Кемеровской области

Один мужчина погиб

16 июля 2025, 17:49, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Молния ударила в трех рыбаков на озере в Кемеровской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, один мужчина скончался на месте.

Инцидент случился накануне вечером возле поселка Березовая Грива. Трое местных жителей пришли на берег, чтобы порыбачить. Начался дождь и одна из молний ударила рядом с 37-летним Денисом и его друзьями.

Денис скончался, его друзей удалось спасти. Отмечается, что мужчины были в резиновых сапогах.

Напомним, что схожий инцидент произошел в Тульской области 14 июля – молния ударила по пляжу на территории парк-отеля "Шахтер". Погибли 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина. Те, кто был в сланцах или успел отойти на значительное расстояние, остались живы.