Молния ударила в рыбаков в Кемеровской области
Один мужчина погиб
16 июля 2025, 17:49, ИА Амител
Молния ударила в трех рыбаков на озере в Кемеровской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, один мужчина скончался на месте.
Инцидент случился накануне вечером возле поселка Березовая Грива. Трое местных жителей пришли на берег, чтобы порыбачить. Начался дождь и одна из молний ударила рядом с 37-летним Денисом и его друзьями.
Денис скончался, его друзей удалось спасти. Отмечается, что мужчины были в резиновых сапогах.
Напомним, что схожий инцидент произошел в Тульской области 14 июля – молния ударила по пляжу на территории парк-отеля "Шахтер". Погибли 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина. Те, кто был в сланцах или успел отойти на значительное расстояние, остались живы.
20:56:01 16-07-2025
Если за удочки держались по ним разряд и шёл
22:12:42 16-07-2025
сапоги со сланцами от молнии так себе защита, говорю как электрик.
22:13:20 16-07-2025
если только от напряжения шага, если кто тут в курсе что это?
08:51:50 17-07-2025
в дождь - самый клев
09:50:16 17-07-2025
Musik (08:51:50 17-07-2025) в дождь - самый клев... Одного как раз и склевало
14:19:44 17-07-2025
Гость (22:12:42 16-07-2025) сапоги со сланцами от молнии так себе защита, говорю как эле... они от удочек. там всё сгорело, от удочек заряд шел из воды