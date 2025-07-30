В Барнауле мошенники лишили девушку 100 тысяч рублей, заинтриговав заказным письмом

Аферисты попросили назвать код из смс-сообщения

30 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Девушка с письмом / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 21-летнюю жительницу Барнаула, заставив перечислить сбережения на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.

«Через мессенджер поступил звонок от неизвестного. Представившись сотрудником почты, он сообщил, что на имя девушки пришло заказное письмо. Чтобы оформить получение посылки, необходимо назвать код из смс-сообщения», - рассказали в ведомстве.

Девушка назвала код, после чего ей позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора. Он заявил, что ее личный аккаунт на портале Госуслуг взломали злоумышленники и пытаются похитить все сбережения, поэтому очень быстро перевести все деньги на "безопасный счет".

Жительница Барнаула перевела деньги по указанным реквизитам. После этого она поняла, что ее обманули мошенники.

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность. Мессенджеры для общения используют мошенники, а не сотрудники госучреждений, банков и различных органов. Понятия "безопасный счет" не существует!Ранее в Барнауле студент, заинтригованный заказным письмом, отдал мошенникам 250 тысяч рублей.