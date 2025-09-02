Мошенники начали использовать сведения о недвижимости из Росреестра

Главная задача злоумышленников – заставить жертву перечислить средства на "безопасный счет"

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мошенники начали использовать новые схемы с опорой на данные из Росреестра. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности Денис Калемберг.

По его словам, злоумышленники сначала получают информацию о недвижимости, принадлежащей конкретному человеку. После этого они направляют жертве код, цель которого создать иллюзию утечки важных данных и вызвать панику. Вслед за этим приходит SMS о якобы несанкционированном входе в "Госуслуги" с предложением срочно позвонить по указанному номеру.

«Перезвонив, человек попадает на поддельный Роскомнадзор, где его соединяют с так называемым "специалистом по мошенничеству". Во время разговора аферисты намеренно имитируют перебои связи, объясняя их работой "глушилок". Такой прием используют в момент, когда собеседник начинает задавать неудобные вопросы, например, почему уведомление пришло не с официального номера "Госуслуг". Если сомнения повторяются, жертве сообщают, что мошенники якобы перехватили и подменили SMS», – пояснил Калемберг.

Финальная цель таких атак одна – убедить человека перевести деньги на "безопасный счет", ввести код подтверждения из SMS или установить на телефон вредоносное приложение, через которое преступники получают доступ к его средствам.

