Мошенники начали использовать сведения о недвижимости из Росреестра
Главная задача злоумышленников – заставить жертву перечислить средства на "безопасный счет"
02 сентября 2025, 12:14, ИА Амител
Мошенники начали использовать новые схемы с опорой на данные из Росреестра. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности Денис Калемберг.
По его словам, злоумышленники сначала получают информацию о недвижимости, принадлежащей конкретному человеку. После этого они направляют жертве код, цель которого создать иллюзию утечки важных данных и вызвать панику. Вслед за этим приходит SMS о якобы несанкционированном входе в "Госуслуги" с предложением срочно позвонить по указанному номеру.
«Перезвонив, человек попадает на поддельный Роскомнадзор, где его соединяют с так называемым "специалистом по мошенничеству". Во время разговора аферисты намеренно имитируют перебои связи, объясняя их работой "глушилок". Такой прием используют в момент, когда собеседник начинает задавать неудобные вопросы, например, почему уведомление пришло не с официального номера "Госуслуг". Если сомнения повторяются, жертве сообщают, что мошенники якобы перехватили и подменили SMS», – пояснил Калемберг.
Финальная цель таких атак одна – убедить человека перевести деньги на "безопасный счет", ввести код подтверждения из SMS или установить на телефон вредоносное приложение, через которое преступники получают доступ к его средствам.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники обманули 85-летнюю жительницу Новоалтайска, с которой за несколько дней до этого правоохранители провели профилактическую беседу.
12:37:42 02-09-2025
Так надо связь блокировать) Раз ее используют мошенники. У нас же именно так делают - то, чем пользуются в том числе мошенники, надо сделать недоступным вообще для всех
12:39:39 02-09-2025
Блокировки ватцапа и телеграмма не помогли?
12:39:58 02-09-2025
И вся эта утечка информации идет с госулуг через мах.
12:45:57 02-09-2025
направляют жертве код --- жертва должна сразу испугаться. Столько лет жила, никаких кодов не приходило, а тут код, это кого хочешь напугает. Кроме бабушки, которая не умеет читать смски. А продвинутые бабушки очень быстро берут кредиты и куданибудь их направляют
13:06:59 02-09-2025
"злоумышленники сначала получают информацию о недвижимости, принадлежащей конкретному человеку" - КАК ???? "Дыры" в Росреестре ?
13:53:46 02-09-2025
Гость (13:06:59 02-09-2025) "злоумышленники сначала получают информацию о недвижимости, ... Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ, статья 7, сведения из ЕГРН являются общедоступными в пределах, установленных законом. Статьи 62, сведения из ЕГРН, за исключением тех, доступ к которым ограничен федеральным законом, предоставляются по запросам любых лиц. Платишь госпошлину, получаешь сведения о любой недвижимости, потому что иначе можно купить не у того, кому она принадлежит
15:01:47 02-09-2025
Гость (13:53:46 02-09-2025) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ, статья 7, сведения... Ого, какой сразу доход государству от этих пошлин!
15:31:39 02-09-2025
Госуслуги надо заблокировать.