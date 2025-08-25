Мошенники убедили жительницу Алтая "отмагнитить чип карты" и сдать вещи в ломбард
Женщине позвонили якобы сотрудники трех различных ведомств
25 августа 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 51-летнюю жительницу Славгорода, убедив перевести 50 тысяч рублей на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.
«Поступил звонок в мессенджере с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей службы доставки и сказала, что ей нужно уточнить адрес для доставки посылки и назвать код. Пришел код для входа на сайт, а после этого поступило сообщение, что в профиле на "Госуслугах" замечена подозрительная активность и необходимо перезвонить на горячую линию по указанному номеру», – рассказали в ведомстве.
Женщина позвонила, ей сказали, что скоро с ней свяжется сотрудник Росфиннадзора. Затем в мессенджере поступил звонок от незнакомого мужчины, который попросил включить демонстрацию экрана.
Жительница Славгорода вошла в свой профиль на "Госуслугах" под руководством мошенника. Там в разделе "Документы" она заметила, что к ее паспорту была подгружена доверенность на имя неизвестной женщины.
После этого по указанию афериста она установила на свой телефон рекомендуемое им приложение, затем ей в приложении поступил звонок от Росфинмониторинга. Звонивший опять попросил включить демонстрацию экрана и убедил перекинуть все имеющиеся деньги на другую свою карту.
«Далее незнакомец убедил в необходимости отмагнитить чип карты, для чего ей нужно было скачать приложение, перейдя по отправленной им ссылке. Потерпевшая выполнила данное требование. Затем попросил поднести карту к модулю бесконтактной оплаты и ввести пин-код карты в приложении, что и было сделано», – отметили в МВД.
После этого мошенник попросил женщину сфотографировать все вещи в доме, чтобы убедиться в ее благонадежности. Потом убедил сдать их в ломбард, а деньги отправить на "безопасный счет". Когда женщина поехала в ломбард, с ней созвонился якобы сотрудник ФСБ.
Только после этого жительница Славгорода позвонила своей дочери, а та объяснила, что это мошенники.
10:45:00 25-08-2025
Браво, мадам! Давайте еще, на бис!
10:51:23 25-08-2025
Рука-лицо. Что можно сказать.
А только через какой мессенджер с ней так активно разговаривали? Если запрет на WA и ТГ.
11:16:20 25-08-2025
Гость (10:51:23 25-08-2025) Рука-лицо. Что можно сказать.А только через какой мессен... Да это давно было
11:21:59 25-08-2025
Гость (11:16:20 25-08-2025) Да это давно было... Тогда соглашусь с первым комментарием. Давайте на бис))
11:46:35 25-08-2025
Я не знаю, такие очевидки может вообще перестать рассматривать в уголовке? Это равносильно что к ней на улице подойдёт незнакомый человек и скажет, если у тебя есть миллион, дай мне пока похранить, чтобы ты его не расстратила, или чтобы мошенники тебя не обманули. А я потом тебе отдам сразу как понадобится.
12:06:31 25-08-2025
Гость (11:46:35 25-08-2025) Я не знаю, такие очевидки может вообще перестать рассматрива... В конце 80-х начале 90-х на улице иногда встречались такие. "Займи рубль. Завтра верну.". А ты их в первый раз видишь. В ответ они обычно слышали пошел ....... И уходили. Неужели так люди сейчас деградировали???
15:06:42 25-08-2025
Гость (12:06:31 25-08-2025) В конце 80-х начале 90-х на улице иногда встречались такие. ... как говорил таксист из брата 2: были же люди как люди
15:18:36 25-08-2025
Гость (12:06:31 25-08-2025) В конце 80-х начале 90-х на улице иногда встречались такие. ... Ещё веселей случай прям при мне. Шли с другом, он в очках солнечных. Мы подростки, навстречу уже довольно взрослый парень. Про рубли вроде спросил, их наверное не было, да и не важно. Придумал, что ему очки эти надо одолжить, он их в одном деле прокрутит и потом с благодарностью вернёт)))) гарантом, что и он и мы знали мужика одного по прозвищу, типа смотрящий на на нашем районе.