Мошенники убедили жительницу Алтая "отмагнитить чип карты" и сдать вещи в ломбард

Женщине позвонили якобы сотрудники трех различных ведомств

25 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 51-летнюю жительницу Славгорода, убедив перевести 50 тысяч рублей на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок в мессенджере с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей службы доставки и сказала, что ей нужно уточнить адрес для доставки посылки и назвать код. Пришел код для входа на сайт, а после этого поступило сообщение, что в профиле на "Госуслугах" замечена подозрительная активность и необходимо перезвонить на горячую линию по указанному номеру», – рассказали в ведомстве.

Женщина позвонила, ей сказали, что скоро с ней свяжется сотрудник Росфиннадзора. Затем в мессенджере поступил звонок от незнакомого мужчины, который попросил включить демонстрацию экрана.

Жительница Славгорода вошла в свой профиль на "Госуслугах" под руководством мошенника. Там в разделе "Документы" она заметила, что к ее паспорту была подгружена доверенность на имя неизвестной женщины.

После этого по указанию афериста она установила на свой телефон рекомендуемое им приложение, затем ей в приложении поступил звонок от Росфинмониторинга. Звонивший опять попросил включить демонстрацию экрана и убедил перекинуть все имеющиеся деньги на другую свою карту.

«Далее незнакомец убедил в необходимости отмагнитить чип карты, для чего ей нужно было скачать приложение, перейдя по отправленной им ссылке. Потерпевшая выполнила данное требование. Затем попросил поднести карту к модулю бесконтактной оплаты и ввести пин-код карты в приложении, что и было сделано», – отметили в МВД.

После этого мошенник попросил женщину сфотографировать все вещи в доме, чтобы убедиться в ее благонадежности. Потом убедил сдать их в ломбард, а деньги отправить на "безопасный счет". Когда женщина поехала в ломбард, с ней созвонился якобы сотрудник ФСБ.

Только после этого жительница Славгорода позвонила своей дочери, а та объяснила, что это мошенники.

