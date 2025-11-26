Мошенники начали вынуждать жертв самим звонить им
Аферисты провоцируют граждан на обратный звонок и представляются сотрудниками банков
26 ноября 2025, 16:35, ИА Амител
Злоумышленники активно склоняют людей перезванивать им, выдавая себя за представителей банковских учреждений или служб доставки. Об этом сообщают "Известия".
Такая тактика позволяет мошенникам обходить установленные ограничения на входящие звонки через интернет-мессенджеры. Они притворяются сотрудниками служб доставки, банковскими работниками или представителями управляющих компаний, после чего рассылают электронные письма и текстовые сообщения с просьбой осуществить обратный звонок. Типичные поводы для звонка включают уведомления о замене домофона, необходимости проверки приборов учета или сообщения об ошибке в процессе авторизации.
Отмечается, что только в течение третьего квартала 2025 года убытки, вызванные подобными мошенническими схемами, увеличились на 33% и превысили 65 миллиардов рублей. Специалисты отмечают, что увеличение количества звонков, совершаемых по этой схеме, связано с введением блокировки звонков в мессенджерах.
17:58:16 26-11-2025
А мозгов не перезванивать тоже не хватает? Ну тогда платите за эти уроки жизни.
20:21:31 26-11-2025
Что то я не понял,в середине третьего квартала ограничили вызовов через Telegram и WhatsApp и благодаря этому на 33% увеличились убытки вызванные мошенниками-так смысл то в ограничении в чем,если практика показала обратный результат
10:20:28 27-11-2025
гость (20:21:31 26-11-2025) Что то я не понял,в середине третьего квартала ограничили вы...
Товарищ майор, этот начал о чем-то догадываться!
22:42:59 26-11-2025
уже не знают как людей развести, надо пранкерам лексусу и вовану поприкалываться над ними
10:19:16 27-11-2025
Коля (22:42:59 26-11-2025) уже не знают как людей развести, надо пранкерам лексусу и во...
Но ведь они точно такие же обманщики. Может и на деньги так же разводят, только видосики про это не пилят
23:07:13 26-11-2025
Никогда незнакомым не перезванивать. Им надо, не мне.