Мошенники начали вынуждать жертв самим звонить им

Аферисты провоцируют граждан на обратный звонок и представляются сотрудниками банков

26 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Злоумышленники активно склоняют людей перезванивать им, выдавая себя за представителей банковских учреждений или служб доставки. Об этом сообщают "Известия".

Такая тактика позволяет мошенникам обходить установленные ограничения на входящие звонки через интернет-мессенджеры. Они притворяются сотрудниками служб доставки, банковскими работниками или представителями управляющих компаний, после чего рассылают электронные письма и текстовые сообщения с просьбой осуществить обратный звонок. Типичные поводы для звонка включают уведомления о замене домофона, необходимости проверки приборов учета или сообщения об ошибке в процессе авторизации.

Отмечается, что только в течение третьего квартала 2025 года убытки, вызванные подобными мошенническими схемами, увеличились на 33% и превысили 65 миллиардов рублей. Специалисты отмечают, что увеличение количества звонков, совершаемых по этой схеме, связано с введением блокировки звонков в мессенджерах.