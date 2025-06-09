Мошенники переключились на подростков. ВТБ фиксирует рост киберугроз среди молодежи

В банке рассказали о наиболее распространенных схемах

09 июня 2025, 14:00, Александра Черданцева

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

С начала 2025 года ВТБ зафиксировал резкий рост мошеннической активности, направленной на подростков и молодежь. Число инцидентов удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В роли главного оружия преступников – социальная инженерия и цифровые технологии. Об этом на встрече с журналистами рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

"Один из новых и довольно распространенных сегодня способов мошенничества, направленных на подростков, – поддельные онлайн-вакансии. Вам предлагают устроиться на "легкую" работу: опросы, аренда аккаунтов или маркетинговые задания. И при этом просят скинуть персональные данные, таким образом получают доступ к "Госуслугам", к личному кабинету", – рассказал Горбунов.

Еще один распространенный способ "работы" с молодой аудиторией – звонок от якобы директора школы, который просит "уточнить" информацию по персональным данным родителей. Так же, как и пенсионерам, молодежи часто звонят и лжеполицейские или лжесотрудники служб безопасности, запугивая тем, что "вашим родителям грозит опасность", и вынуждая перевести деньги.

"Популярно" среди такой аудитории и мошенничество в онлайн-играх: под видом акций или бонусов злоумышленники требуют ввести данные банковских карт или перевести средства.

"Все чаще происходит и дезинформация в соцсетях. Через молодежные паблики распространяются фейковые новости и слухи, провоцирующие подростков на действия", – добавил Дмитрий Горбунов.

И, наконец, удаленный доступ к устройствам через скачивание на телефон программы с непроверенного ресурса, дающие контроль над гаджетом, включая банковские приложения.

"Мошенничество – это настоящий бич. Банки, правоохранители, общественные организации с этим активно борются. Мы проводим большое количество встреч с пенсионерами, молодежью, школьниками, рассказываем о правилах финансовой безопасности. Но проблема остается", – отметил управляющий.

Он в очередной раз призвал родителей активнее учить детей цифровой грамотности.

Кроме профилактической работы банки совершенствуют свои программы, которые распознают мошеннические действия.

"Существует огромное количество алгоритмов, которые выдают ненастоящие операции. При малейшем отклонении от типичного поведения искусственный интеллект блокирует операцию до подтверждения. Да, это, может, неудобно, но стоит спасенных денег", – подытожил Дмитрий Горбунов.