Мошенники продали банку меда пенсионерке за 100 тысяч рублей
В соцсетях отмечают, что это не первый случай
17 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
В Нефтеюганске (ХМАО) мошенницы обманули пожилую женщину, продав ей банку меда за 100 тысяч рублей, сообщает ura.news.
Пострадавшая 1954 года рождения стала жертвой аферы, организованной гражданкой 1983 года рождения из Краснодарского края. После сделки злоумышленница заявила, что не получала денег, и вынудила пенсионерку повторно заплатить, общая сумма составила 100 тысяч рублей.
Местные жители также жалуются на аналогичные случаи: в соцсетях появились сообщения о том, что мошенницы продают мед пожилым людям по завышенным ценам, а затем требуют дополнительную плату.
Полиция проводит проверку по факту мошенничества – по результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.
Ну даже если повторно оплату выкружили, чо за банка такая за 50 косарей?
07:46:21 18-09-2025
Гость (22:39:11 17-09-2025) Ну даже если повторно оплату выкружили, чо за банка такая за... Купите на пробу одну.
09:05:33 18-09-2025
мед-то, наверное, ЭКО)) от фермера)) там все какой-то фермер за накрутку в 1000% всегда отвечает )) обфермились уже и обинтелектились, с транзакцией и верификацией головного мозга )))
09:26:35 18-09-2025
Это ЭКО-мёд. Пчёлы собирают его в перчатках и масках, при залёте в улей вытирают лапки и надевают бахилы, ЭКО-мёд не может быть дешёвым. 100000р за литр вполне адекватная цена.
10:59:05 18-09-2025
р (09:26:35 18-09-2025) Это ЭКО-мёд. Пчёлы собирают его в перчатках и масках, при за... красавчик, всё по полочкам разложил)))))