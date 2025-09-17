Мошенники продали банку меда пенсионерке за 100 тысяч рублей

В соцсетях отмечают, что это не первый случай

17 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Нефтеюганске (ХМАО) мошенницы обманули пожилую женщину, продав ей банку меда за 100 тысяч рублей, сообщает ura.news.

Пострадавшая 1954 года рождения стала жертвой аферы, организованной гражданкой 1983 года рождения из Краснодарского края. После сделки злоумышленница заявила, что не получала денег, и вынудила пенсионерку повторно заплатить, общая сумма составила 100 тысяч рублей.

Местные жители также жалуются на аналогичные случаи: в соцсетях появились сообщения о том, что мошенницы продают мед пожилым людям по завышенным ценам, а затем требуют дополнительную плату.

Полиция проводит проверку по факту мошенничества – по результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.