Мошенники продали банку меда пенсионерке за 100 тысяч рублей

В соцсетях отмечают, что это не первый случай

17 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Мед / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Нефтеюганске (ХМАО) мошенницы обманули пожилую женщину, продав ей банку меда за 100 тысяч рублей, сообщает ura.news.

Пострадавшая 1954 года рождения стала жертвой аферы, организованной гражданкой 1983 года рождения из Краснодарского края. После сделки злоумышленница заявила, что не получала денег, и вынудила пенсионерку повторно заплатить, общая сумма составила 100 тысяч рублей.

Местные жители также жалуются на аналогичные случаи: в соцсетях появились сообщения о том, что мошенницы продают мед пожилым людям по завышенным ценам, а затем требуют дополнительную плату.

Полиция проводит проверку по факту мошенничества – по результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

22:39:11 17-09-2025

Ну даже если повторно оплату выкружили, чо за банка такая за 50 косарей?

Avatar Picture
Musik

07:46:21 18-09-2025

Гость (22:39:11 17-09-2025) Ну даже если повторно оплату выкружили, чо за банка такая за... Купите на пробу одну.

Avatar Picture
Гость

09:05:33 18-09-2025

мед-то, наверное, ЭКО)) от фермера)) там все какой-то фермер за накрутку в 1000% всегда отвечает )) обфермились уже и обинтелектились, с транзакцией и верификацией головного мозга )))

Avatar Picture
р

09:26:35 18-09-2025

Это ЭКО-мёд. Пчёлы собирают его в перчатках и масках, при залёте в улей вытирают лапки и надевают бахилы, ЭКО-мёд не может быть дешёвым. 100000р за литр вполне адекватная цена.

Avatar Picture
Светлана

10:59:05 18-09-2025

р (09:26:35 18-09-2025) Это ЭКО-мёд. Пчёлы собирают его в перчатках и масках, при за... красавчик, всё по полочкам разложил)))))

