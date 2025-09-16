Девушка потеряла 385 тысяч рублей из-за мошенников, представившихся сотрудниками ЦБ

Мошенники убедили кировчанку, что ее подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины

16 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

18-летняя жительница Кирова стала жертвой многоходовой схемы мошенников, лишившись 385 тысяч рублей, сообщает newsler.ru.

Инцидент начался с сообщения в Telegram от незнакомой женщины, которая предложила подтвердить получение цветочного букета по ссылке. Девушка ввела код из SMS, после чего злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на "Госуслугах".

«Затем с потерпевшей связались мошенники, представившиеся сотрудниками Центробанка и следователями. Они убедили студентку, что ее подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины, но "деньги можно обезопасить"», – пишет издание.

Под диктовку псевдоработника банка девушка установила приложение для удаленного доступа, раскрыла информацию о своих накоплениях и перевела через банкомат 385 тысяч рублей на указанные счета.

Обещанного возврата средств не последовало. Через несколько дней кировчанка осознала, что стала жертвой мошенников. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.