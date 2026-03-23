Мошенники стали следить за россиянами с помощью умных колонок

В МВД советуют насторожиться, если колонка включается сама, музыка играет без команды или выполняются посторонние задания

23 марта 2026, 11:02, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России появилась новая схема мошенничества. Как рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, теперь злоумышленники могут использовать умные колонки для слежки за пользователями. Информация об этом опубликована в Telegram‑канале ведомства.

В сообщении ссылаются на экспертов Kaspersky, которые отмечают растущий интерес хакеров к умным колонкам и голосовым ассистентам — такие устройства действительно могут быть задействованы для негласного наблюдения, в том числе в отношении жителей России.

Правоохранители перечислили признаки, которые могут указывать на несанкционированный взлом умной колонки. К ним относятся: самопроизвольная активация устройства без каких‑либо команд со стороны владельца, спонтанное включение или выключение музыки, а также выполнение необычных или странных команд, которые пользователь не давал.



