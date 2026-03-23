Мошенники стали следить за россиянами с помощью умных колонок

В МВД советуют насторожиться, если колонка включается сама, музыка играет без команды или выполняются посторонние задания

23 марта 2026, 11:02, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России появилась новая схема мошенничества. Как рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, теперь злоумышленники могут использовать умные колонки для слежки за пользователями. Информация об этом опубликована в Telegram‑канале ведомства.

В сообщении ссылаются на экспертов Kaspersky, которые отмечают растущий интерес хакеров к умным колонкам и голосовым ассистентам — такие устройства действительно могут быть задействованы для негласного наблюдения, в том числе в отношении жителей России.

Правоохранители перечислили признаки, которые могут указывать на несанкционированный взлом умной колонки. К ним относятся: самопроизвольная активация устройства без каких‑либо команд со стороны владельца, спонтанное включение или выключение музыки, а также выполнение необычных или странных команд, которые пользователь не давал.

Российские банки усиливают защиту от мошенников

Финансовые организации внедряют новые антифрод-системы
Комментарии 7

Гость

11:06:19 23-03-2026

Все-таки они мошенники, да?

мимопроходил

12:55:52 23-03-2026

"несанкционированный взлом умной колонки" а чего может быть санкционированный взлом? )))

мимопроходил

12:57:31 23-03-2026

"Информация об этом опубликована в Telegram‑канале ведомства " а почему не в mahe?

для кого они ее там публикуют и как они в него доступ получают?

Степочка

13:33:58 23-03-2026

То есть скоро запретят умные колонки, я правильно понимаю?

Гость

14:30:01 23-03-2026

Степочка (13:33:58 23-03-2026) То есть скоро запретят умные колонки, я правильно понимаю?... Зачем вам колонки, у вас же МАХ есть?

Гость

16:22:28 23-03-2026

а зачем она нужна вообще поясните? есть же в телефоне ИИ и в компах

Гость

16:55:27 23-03-2026

Гость (16:22:28 23-03-2026) а зачем она нужна вообще поясните? есть же в телефоне ИИ и в... есть такое понятие как умный дом. когда говоришь, Алиса, выключи свет на крыльце, или закрой ворота гаражные... и причем тут ИИ в компах? сравнивать черное с жидким.

