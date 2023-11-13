И куда можно съездить самому

13 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JvNKb

Новогодняя Москва / Фото: marymarkevich / Freepik

Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними и зимние каникулы. Многие родители задумываются о том, как организовать досуг детей, чтобы они могли не только отдохнуть, но и получить новые впечатления. Один из замечательных вариантов – групповая поездка в столицу нашей Родины. Зимняя Москва – это настоящая сказка, в которой можно насладиться красочными новогодними украшениями, посетить различные ярмарки, а также увидеть главную елку страны на Красной площади. Как раз сейчас турфирма "Вояж" предлагает специальный зимний тур для школьников, который включает не только проживание и питание, но и интересные экскурсии и развлечения. Рассказываем, куда можно съездить в период новогодних праздников детям и их родителям.

Московские каникулы

Зимние каникулы в Москве – это прекрасная возможность провести время весело и с пользой. Программа тура рассчитана на четыре дня и три ночи (с 02.01.24 по 05.01.24), за это время ребята посетят:

места с самыми красивыми новогодними елками Москвы ;

; новогоднюю фабрику чудес в "Панораме 360", где с 89 этажа башни "Федерация" открывается потрясающий вид на зимний город;

где с 89 этажа башни "Федерация" открывается потрясающий вид на зимний город; экскурсию в Московский Кремль и познакомятся с его историей, смогут оценить размеры известных Царь-пушки и Царь-колокола. А также посетят один из соборов: Успенский, Архангельский или Благовещенский;

и познакомятся с его историей, смогут оценить размеры известных Царь-пушки и Царь-колокола. А также посетят один из соборов: Успенский, Архангельский или Благовещенский; медиакомплекс "Полет" в Зарядье . Это уникальный кинозал с 13-метровым полусферическим экраном, генераторами ветра, водных брызг и запахов. Там можно будет "полетать" над Москвой или всей Россией;

. Это уникальный кинозал с 13-метровым полусферическим экраном, генераторами ветра, водных брызг и запахов. Там можно будет "полетать" над Москвой или всей Россией; музей "Царь-макет" . Там представлены знаменитые объекты, города и уголки нашей огромной страны;

. Там представлены знаменитые объекты, города и уголки нашей огромной страны; "Москвариум". Там можно познакомиться с представителями морских глубин, начиная от мелких планктонных животных до самых больших и удивительных, включая акул, скатов, мурен и других экзотических видов.

А также побывают на интерактивной выставке "Русская зима" в музее "Коломенское – Измайлово", где их проведут по парадным палатам царя. Школьники покатаются на санных повозках и примут участие в традиционных русских играх на свежем воздухе.

На протяжении всей поездки детей будут сопровождать надежные и ответственные педагоги с большим опытом путешествий. В новогоднюю сказку можно отправиться и с родителями.

Вылет будет из Барнаула, однако слетать в столицу с группой могут желающие из любого района Алтайского края, с которыми основная группа встретится в аэропорту.

Более подробную информацию о туре можно узнать, позвонив по телефонам: 8-905-982-47-70 и +7 (38581) 2-27-82.

Новый год на море / Фото: Freepik

Новогодние каникулы на теплом море

Пока дети отдыхают и культурно просвещаются в Москве, родители тоже могут отправиться в путешествие. Впрочем, сделать это можно и с детьми или даже в одиночку.

Для россиян турагентство "Вояж" предлагает множество вариантов отдыха как по России, так и за рубежом. Любители пляжного отдыха могут отправиться на морской берег Таиланда или на Мальдивы. Желающие укрепить здоровье могут выбрать поездку в санаторий, а сторонникам активных путешествий менеджеры агентства подберут групповые туры.

Наибольшей популярностью пользуются туры в:

Карелию;

Питер;

Дагестан;

Чечню.

Варианты туров / Фото: турфирма "Вояж"

Кстати, сейчас их можно купить по очень выгодной цене.

Турагентство собирает группы единомышленников по всей России, чтобы они вместе смогли отправиться в увлекательное путешествие. Направлений много, программа расписана на весь 2024 год. Забронировать такой тур можно уже сейчас, до конца этого года будет самая выгодная цена.

Специалисты турфирмы всегда максимально заинтересованы в том, чтобы подобрать для клиентов самый оптимальный вариант.

"Мы подскажем, когда купить билеты под наши туры по хорошей цене, или оформим сами", – говорят в турфирме "Вояж".Компания работает на рынке уже 13 лет. Она помогает выбирать туры даже на выходных или праздниках. Оплату здесь принимают любыми способами, в том числе по ссылке или QR*-коду. Также клиенты могут оформить кредит и рассрочку.

Путешествуйте, отдыхайте и пусть ваши праздничные дни оставят в памяти только теплые воспоминания.

ООО "Турфирма Вояж Павловск"

Адрес: Алтайский край, с. Павловск, ул. Ленина, 16г, 2 этаж

Телефон: 8-905-982-47-70; +7 (38581) 2-27-82

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*WhatsApp ("ВотсАпп"); QR​ ("КуАр").

Возрастное ограничение 12+, если в составе группе едет родитель, то возраст ребенка на усмотрение родителя.

Банки-парнеры: АО "Тинькофф Банк", АО "Почта Банк", ООО "ХКФ Банк".

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