Московские каникулы: как отправить ребенка в столицу на новогодних выходных
И куда можно съездить самому
13 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JvNKb
Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними и зимние каникулы. Многие родители задумываются о том, как организовать досуг детей, чтобы они могли не только отдохнуть, но и получить новые впечатления. Один из замечательных вариантов – групповая поездка в столицу нашей Родины. Зимняя Москва – это настоящая сказка, в которой можно насладиться красочными новогодними украшениями, посетить различные ярмарки, а также увидеть главную елку страны на Красной площади. Как раз сейчас турфирма "Вояж" предлагает специальный зимний тур для школьников, который включает не только проживание и питание, но и интересные экскурсии и развлечения. Рассказываем, куда можно съездить в период новогодних праздников детям и их родителям.
Московские каникулы
Зимние каникулы в Москве – это прекрасная возможность провести время весело и с пользой. Программа тура рассчитана на четыре дня и три ночи (с 02.01.24 по 05.01.24), за это время ребята посетят:
- места с самыми красивыми новогодними елками Москвы;
- новогоднюю фабрику чудес в "Панораме 360", где с 89 этажа башни "Федерация" открывается потрясающий вид на зимний город;
- экскурсию в Московский Кремль и познакомятся с его историей, смогут оценить размеры известных Царь-пушки и Царь-колокола. А также посетят один из соборов: Успенский, Архангельский или Благовещенский;
- медиакомплекс "Полет" в Зарядье. Это уникальный кинозал с 13-метровым полусферическим экраном, генераторами ветра, водных брызг и запахов. Там можно будет "полетать" над Москвой или всей Россией;
- музей "Царь-макет". Там представлены знаменитые объекты, города и уголки нашей огромной страны;
- "Москвариум". Там можно познакомиться с представителями морских глубин, начиная от мелких планктонных животных до самых больших и удивительных, включая акул, скатов, мурен и других экзотических видов.
А также побывают на интерактивной выставке "Русская зима" в музее "Коломенское – Измайлово", где их проведут по парадным палатам царя. Школьники покатаются на санных повозках и примут участие в традиционных русских играх на свежем воздухе.
На протяжении всей поездки детей будут сопровождать надежные и ответственные педагоги с большим опытом путешествий. В новогоднюю сказку можно отправиться и с родителями.
Вылет будет из Барнаула, однако слетать в столицу с группой могут желающие из любого района Алтайского края, с которыми основная группа встретится в аэропорту.
Более подробную информацию о туре можно узнать, позвонив по телефонам: 8-905-982-47-70 и +7 (38581) 2-27-82.
Новогодние каникулы на теплом море
Пока дети отдыхают и культурно просвещаются в Москве, родители тоже могут отправиться в путешествие. Впрочем, сделать это можно и с детьми или даже в одиночку.
Для россиян турагентство "Вояж" предлагает множество вариантов отдыха как по России, так и за рубежом. Любители пляжного отдыха могут отправиться на морской берег Таиланда или на Мальдивы. Желающие укрепить здоровье могут выбрать поездку в санаторий, а сторонникам активных путешествий менеджеры агентства подберут групповые туры.
Наибольшей популярностью пользуются туры в:
- Карелию;
- Питер;
- Дагестан;
- Чечню.
Кстати, сейчас их можно купить по очень выгодной цене.
Турагентство собирает группы единомышленников по всей России, чтобы они вместе смогли отправиться в увлекательное путешествие. Направлений много, программа расписана на весь 2024 год. Забронировать такой тур можно уже сейчас, до конца этого года будет самая выгодная цена.
Специалисты турфирмы всегда максимально заинтересованы в том, чтобы подобрать для клиентов самый оптимальный вариант.
"Мы подскажем, когда купить билеты под наши туры по хорошей цене, или оформим сами", – говорят в турфирме "Вояж".Компания работает на рынке уже 13 лет. Она помогает выбирать туры даже на выходных или праздниках. Оплату здесь принимают любыми способами, в том числе по ссылке или QR*-коду. Также клиенты могут оформить кредит и рассрочку.
Путешествуйте, отдыхайте и пусть ваши праздничные дни оставят в памяти только теплые воспоминания.
ООО "Турфирма Вояж Павловск"
Адрес: Алтайский край, с. Павловск, ул. Ленина, 16г, 2 этаж
Телефон: 8-905-982-47-70; +7 (38581) 2-27-82
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*WhatsApp ("ВотсАпп"); QR ("КуАр").
Возрастное ограничение 12+, если в составе группе едет родитель, то возраст ребенка на усмотрение родителя.
Банки-парнеры: АО "Тинькофф Банк", АО "Почта Банк", ООО "ХКФ Банк".Реклама
11:16:59 13-11-2023
гениально. Поехать в село Павловск, чтобы купить путевку. В Барнауле же нет 250 (двухсот пятидесяти турагентств) бгггг
10:00:35 30-11-2023
Гость (11:16:59 13-11-2023) гениально. Поехать в село Павловск, чтобы купить путевку. В ... Вообще не обязательно ехать в офис! Вы платите коммуналку онлайн, заказываете еду и одежду онлайн, врачи уже консультируют онлайн. Это наоборот удобно и экономит время)
11:59:21 13-11-2023
Гость (11:16:59 13-11-2023) гениально. Поехать в село Павловск, чтобы купить путевку. В ... Агентство работает онлайн) уже давно не нужно ехать в офис, чтобы купить путевку)
12:43:08 13-11-2023
Гость (11:59:21 13-11-2023) Агентство работает онлайн) уже давно не нужно ехать в офис, ... а я люблю по старинке, глядя в честные глаза менеджера. Да и нужно чтобы, если что, было куда с претензией прийти. А то, ищи вас потом по деревням и весям
09:57:11 30-11-2023
Гость (12:43:08 13-11-2023) а я люблю по старинке, глядя в честные глаза менеджера. Да и... Вы думаете, что если посмотрите в глаза, обман исключен на 100%?
12:22:51 13-11-2023
На Новый год в Москве везде толкучка. В Москвариуме точно не протолкнуться будет.
13:51:25 13-11-2023
Экскурсию им на кирпичные заводы Дагестана
09:17:07 14-11-2023
Главная елка страны не на площади, а в Кремле/Кремлевском дворце съездов. Денег не хватит туда всем желающим попасть.