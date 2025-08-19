Московских студенток отчислили за танец у храма Христа Спасителя
Девушки снимали данное видео для "ТикТока"
19 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Трех студенток первого курса Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова отчислили за танец на мосту около храма Христа Спасителя, сообщает "Газета.ру". Поводом стало нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан.
Инцидент произошел в начале июня, когда православное движение "Сорок сороков" опубликовало в своем Telegram-канале видео с танцем девушек.
Активисты призвали подписчиков написать заявления в Следственный комитет, расценив действия студенток как оскорбление чувств верующих. Позже выяснилось, что на видео были запечатлены студентки кафедры художественного проектирования интерьеров.
25 июля "Сорок сороков" сообщили, что девушек привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").
Родителям желательно так же - штраф (воспитание.. учатся, значит дети).
12:45:47 19-08-2025
dok_СФ (10:59:55 19-08-2025) Родителям желательно так же - штраф (воспитание.. учатся, зн... А что мосты уже стали принадлежать церкви?
11:02:21 19-08-2025
Церковь отделена от государства.
Пусть их накажет Господь, а не правоохранительные органы.
11:04:49 19-08-2025
какой бред, задолбали эти чувства верующих, вот интересно эти верующие что в тик токе забыли, сидите в своих храмах, а не в интеренте.
11:56:12 19-08-2025
Гость (11:04:49 19-08-2025) какой бред, задолбали эти чувства верующих, вот интересно эт... А это их любимое развлечение. Вы же помните - ах беда-беда, как жеж я с дитем на спектакль-то пойду... Да что же это деется-то. Запретить! На спектакле меж тем маркировка 18+. И ведь никому не пришло в голову, что надо не спектакль запрещать, а семейку верующую на учет ставить, раз она тянет ребенка туда, где ему делать абсолютно нечего.
11:06:33 19-08-2025
Маразм всё крепче, запах онучей всё ядрёнее...
🤣
Не ходите, граждане, рядом с "объектами" - от греха подальше.
11:53:55 19-08-2025
Кхм... (11:06:33 19-08-2025) Маразм всё крепче, запах онучей всё ядрёнее...🤣... Так уже. Главное, до детей донести, что подходить к культовым сооруженяиям ближе чем на полкилометра не рекомендуется. И не дай кто что-то там рядом фотографировать или на видео снимать. А уж заходить внутрь тем более не стоит - мало ли кто обо что там внутри оскорбится. На брюки не того фасона или юбку не того цвета.
11:14:45 19-08-2025
А если я не верующий человек, то вид церквей, повсеместный, и их колокольный звон будет считаться оскорблением моих чувств? Мне вот это всё тоже не доставляет удовольствие.
11:24:45 19-08-2025
Гость (11:14:45 19-08-2025) А если я не верующий человек, то вид церквей, повсеместный, ... Согласно действующему законодательству, можно оскорбить только чувства верующих в бога. Если вы верите в такие вещи как физика, химия, математика и т.д. Ваши чувства оскорблять можно.
Это ещё хорошо, что у нас светское государство. Но на всякий случай я бы рекомендовал и Коран начинать изучать
11:29:26 19-08-2025
Гость (11:14:45 19-08-2025) А если я не верующий человек, то вид церквей, повсеместный, ...
тебе нигде места не будет )) везде что-то религиозное есть
11:32:09 19-08-2025
Гость (11:14:45 19-08-2025) А если я не верующий человек, то вид церквей, повсеместный, ... Ваши чувства не так нежны и ранимы, как оголенные души верующих. С вас и дохода церкви никакого.
11:36:17 19-08-2025
Интересно , а что если бы они у храма спели песню шамана я русский
11:49:37 19-08-2025
Гость (11:36:17 19-08-2025) Интересно , а что если бы они у храма спели песню шамана я р... Ну символизм он такой - сложный и противоречивый в трактовках. Особенно последние годы.
12:24:30 19-08-2025
Чёт эти Сорок сороков боятся на муслимов выступать, а на студенток-за милую душу
12:44:21 19-08-2025
Ну если бы они в духовной академии или семинарии учились, то понятно было бы. А из промышленной то зачем отчислили? Тем более нам сейчас в промышленность надо прорыв делать.
16:47:48 19-08-2025
А танец-то где, надо бы посмотреть, оценить, а то может и нет там никаких оскорблений, а просто чьё-то возбуждение на девиц?
21:55:18 19-08-2025
Морду отчислителям бить надо. А танцы в Ленинграде вообще запретить