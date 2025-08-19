Московских студенток отчислили за танец у храма Христа Спасителя

Девушки снимали данное видео для "ТикТока"

Трех студенток первого курса Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова отчислили за танец на мосту около храма Христа Спасителя, сообщает "Газета.ру". Поводом стало нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан.

Инцидент произошел в начале июня, когда православное движение "Сорок сороков" опубликовало в своем Telegram-канале видео с танцем девушек.

Активисты призвали подписчиков написать заявления в Следственный комитет, расценив действия студенток как оскорбление чувств верующих. Позже выяснилось, что на видео были запечатлены студентки кафедры художественного проектирования интерьеров.

25 июля "Сорок сороков" сообщили, что девушек привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").