Московский корги "водил" иномарку и нарушил ПДД, это зафиксировали камеры
Собака управляла автомобилем на Щелковском шоссе
02 сентября 2025, 11:35, ИА Амител
В Москве камеры видеонаблюдения зафиксировали необычное нарушение правил дорожного движения. За рулем автомобиля Kia оказался пес. Об этом пишет Telegram-канал "Москва сегодня".
«Собака гоняла за рулем по Щелковскому шоссе», – говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как в водительском кресле белой иномарки сидит собака породы корги, а рядом в салоне находится человек. При этом, по данным с фотофиксаторов, машина двигалась со скоростью 187 км/ч, что превышает установленный лимит более чем на 130 км/ч.
Сообщение о "гонке" пса за рулем вызвало широкий резонанс, однако официальные комментарии от дорожных служб или ГАИ пока не приводятся.
11:54:21 02-09-2025
У Корги нужно проверить наличие водительского удостоверения и выписать штраф за превышение
13:24:33 02-09-2025
Серьезно? Никого не смущает, что на втором фото вдруг появился забор, который видно в на первом фото через окно слева?
Если люди, не могут включить логику, чтобы осмыслить неправдоподобную ситуацию - собака за рулем, то о какой защите от мошенников мы вообще можем говорить?