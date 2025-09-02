Московский корги "водил" иномарку и нарушил ПДД, это зафиксировали камеры

Собака управляла автомобилем на Щелковском шоссе

02 сентября 2025, 11:35, ИА Амител

Собака за рулем автомобиля в Москве / Источник фото: "Москва сегодня"

В Москве камеры видеонаблюдения зафиксировали необычное нарушение правил дорожного движения. За рулем автомобиля Kia оказался пес. Об этом пишет Telegram-канал "Москва сегодня".

«Собака гоняла за рулем по Щелковскому шоссе», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как в водительском кресле белой иномарки сидит собака породы корги, а рядом в салоне находится человек. При этом, по данным с фотофиксаторов, машина двигалась со скоростью 187 км/ч, что превышает установленный лимит более чем на 130 км/ч.

Сообщение о "гонке" пса за рулем вызвало широкий резонанс, однако официальные комментарии от дорожных служб или ГАИ пока не приводятся.

