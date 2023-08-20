Москву пытался атаковать украинский беспилотник

Дрона обнаружили дежурные силы ПВО — он летел над территорией Ступинского района Московской области

20 августа 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Силы ПВО пресекли попытку пролета дрона на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — заявил градоначальник.

Минобороны РФ сообщило, что аппарат обнаружили дежурные силы ПВО — он летел над территорией Ступинского района Московской области. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы — он потерял управление и потерпел крушение в безлюдном месте.

Напомним, что этой ночью еще одна атака произошла в Курской области — дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала. Ранения получили пять человек.