Москву пытался атаковать украинский беспилотник
Дрона обнаружили дежурные силы ПВО — он летел над территорией Ступинского района Московской области
20 августа 2023, 09:25, ИА Амител
Силы ПВО пресекли попытку пролета дрона на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — заявил градоначальник.
Минобороны РФ сообщило, что аппарат обнаружили дежурные силы ПВО — он летел над территорией Ступинского района Московской области. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы — он потерял управление и потерпел крушение в безлюдном месте.
Напомним, что этой ночью еще одна атака произошла в Курской области — дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала. Ранения получили пять человек.
10:20:18 20-08-2023
Жалко москвичей. За что им такое?