Мужчина, укравший у ребенка сумку с миллионом рублей, задержан в Новосибирске

03 сентября 2025, 10:17, ИА Амител

В Новосибирске задержали 23-летнего мужчину, ограбившего ребенка и похитившего сумку с миллионом рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, инцидент произошел 8 августа. Украденные 1 млн 70 тыс. рублей предназначались для покупки дома семьей военнослужащего, вернувшегося с СВО.

По данным полиции, злоумышленник ранее уже имел судимости. Теперь ему вновь предстоит отвечать перед законом. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Необычная деталь истории – причина, по которой крупная сумма оказалась у ребенка: чтобы защитить наличность от дождя, мужчина передал сумку племяннику, но именно в этот момент ее и похитили.

«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой"», – сообщили в пресс-службе ведомства.

