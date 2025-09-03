НОВОСТИОбщество

Мужчина, укравший у ребенка сумку с миллионом рублей, задержан в Новосибирске

По данным полиции, злоумышленник уже ранее имел судимости

03 сентября 2025, 10:17, ИА Амител

В Новосибирске задержали 23-летнего мужчину, ограбившего ребенка и похитившего сумку с миллионом рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, инцидент произошел 8 августа. Украденные 1 млн 70 тыс. рублей предназначались для покупки дома семьей военнослужащего, вернувшегося с СВО.

По данным полиции, злоумышленник ранее уже имел судимости. Теперь ему вновь предстоит отвечать перед законом. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Необычная деталь истории – причина, по которой крупная сумма оказалась у ребенка: чтобы защитить наличность от дождя, мужчина передал сумку племяннику, но именно в этот момент ее и похитили.

«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой"», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Самарской области 47-летний безработный житель Тольятти напал на 85-летнюю женщину и похитил ее рюкзак, в котором находилось 600 тысяч рублей.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Комментарии 4

Avatar Picture
интересно

10:49:25 03-09-2025

откуда злоумышленник знал, что у пацана такой "дорогой" рюкзак?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:36 03-09-2025

интересно (10:49:25 03-09-2025) откуда злоумышленник знал, что у пацана такой "дорогой" рюкз... Видимо банкиры не только нашими личными данными промышляют, но и снятием наличных ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:11 03-09-2025

интересно (10:49:25 03-09-2025) откуда злоумышленник знал, что у пацана такой "дорогой" рюкз... Следил в банке.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

15:43:53 03-09-2025

не сходится. Для покупки дома ему в бвнке требовалось просто перевести деньги со счета на счет
Зачем обналичивали и тащили с собой????

  -1 Нравится
Ответить
