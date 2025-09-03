Мужчина, укравший у ребенка сумку с миллионом рублей, задержан в Новосибирске
По данным полиции, злоумышленник уже ранее имел судимости
03 сентября 2025, 10:17, ИА Амител
В Новосибирске задержали 23-летнего мужчину, ограбившего ребенка и похитившего сумку с миллионом рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, инцидент произошел 8 августа. Украденные 1 млн 70 тыс. рублей предназначались для покупки дома семьей военнослужащего, вернувшегося с СВО.
По данным полиции, злоумышленник ранее уже имел судимости. Теперь ему вновь предстоит отвечать перед законом. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.
Необычная деталь истории – причина, по которой крупная сумма оказалась у ребенка: чтобы защитить наличность от дождя, мужчина передал сумку племяннику, но именно в этот момент ее и похитили.
«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой"», – сообщили в пресс-службе ведомства.
