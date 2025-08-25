Россиянин украл у пенсионерки 600 тысяч рублей, которые она всегда носила с собой
Мужчина вещи из рюкзака выкинул, а деньги потратил на личные нужды
25 августа 2025, 16:20, ИА Амител
В Самарской области 47-летний безработный житель Тольятти напал на 85-летнюю женщину и похитил ее рюкзак, в котором находилось 600 тысяч рублей, сообщает "ВолгаНьюс.рф".
«Пенсионерка пояснила, что недавно продала дачу. Живет она с сыном, который злоупотребляет алкоголем, поэтому все деньги носила с собой», – рассказали в региональном МВД.
Женщина оставила рюкзак на лавочке на остановке и отошла на пару шагов, чтобы посмотреть, не подъезжает ли автобус. Когда повернулась, увидела мужчину, взявшего ее вещи.
Пенсионерка крикнула ему вслед, но незнакомец убежал в неизвестном направлении.
Правоохранители выследили злоумышленника по записям с камер видеонаблюдения. Он пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, а деньги потратил на личные нужды.
16:30:59 25-08-2025
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Если они у вас конечно же есть.
16:45:57 25-08-2025
Вот не дай бог такую старость, чтоб от "деточек" своих до смерти деньги прятать...
23:05:30 25-08-2025
Деньги-то, которые после суда вор будет вынужден заработать на лесоповале, вернут ли пострадавшей старушке в качестве компенсации нанесённого ущерба?