Россиянин украл у пенсионерки 600 тысяч рублей, которые она всегда носила с собой

Мужчина вещи из рюкзака выкинул, а деньги потратил на личные нужды

25 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Самарской области 47-летний безработный житель Тольятти напал на 85-летнюю женщину и похитил ее рюкзак, в котором находилось 600 тысяч рублей, сообщает "ВолгаНьюс.рф".

«Пенсионерка пояснила, что недавно продала дачу. Живет она с сыном, который злоупотребляет алкоголем, поэтому все деньги носила с собой», – рассказали в региональном МВД.

Женщина оставила рюкзак на лавочке на остановке и отошла на пару шагов, чтобы посмотреть, не подъезжает ли автобус. Когда повернулась, увидела мужчину, взявшего ее вещи.

Пенсионерка крикнула ему вслед, но незнакомец убежал в неизвестном направлении.

Правоохранители выследили злоумышленника по записям с камер видеонаблюдения. Он пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, а деньги потратил на личные нужды.

