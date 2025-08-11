В Новосибирске у ребенка на улице украли 1 млн рублей

Деньги предназначались для покупки жилья

11 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Момент ограбления / Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске четвертый день продолжается поиск преступника, который 8 августа ограбил 12-летнего мальчика, отобрав у него сумку с 1 070 000 рублей. Как выяснилось, эти деньги предназначались для покупки дома семьей военнослужащего, вернувшегося с СВО, сообщает "КП-Новосибирск".

Игорь (дядя пострадавшего мальчика) и его жена Галина много лет работали строителями, мечтая о собственном жилье. После того как Игорь получил тяжелое ранение на СВО, у семьи наконец появилась возможность приобрести дом в селе Боярка Колыванского района.

«Мы два месяца искали подходящий вариант. В день происшествия Игорь снял в банке 1 070 000 рублей: 1 050 000 – на дом, остальные – на семейный ужин перед его отъездом обратно на службу», – рассказывает Галина.

Из-за начавшегося ливня семья зашла в магазин. Чтобы деньги не промокли, Игорь положил их в сумку племянника.

«Мальчик убежал вперед, сказав: "Я быстрее добегу". Никто не мог предположить, что за ребенком уже следили», – вспоминает женщина.

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в черном напал на ребенка: сначала он схватил сумку и перерезал лямку, а затем убежал в сторону автомобиля.

Галина предполагает, что преступников было двое: один следил у банкомата, второй совершил нападение.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Сейчас семья, оставшаяся без сбережений, надеется на поимку преступников и возвращение денег.

Ранее рецидивист из Новосибирска украл в Барнауле ноутбук за 200 тысяч рублей.