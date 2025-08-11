В Новосибирске у ребенка на улице украли 1 млн рублей
Деньги предназначались для покупки жилья
11 августа 2025, 16:30, ИА Амител
В Новосибирске четвертый день продолжается поиск преступника, который 8 августа ограбил 12-летнего мальчика, отобрав у него сумку с 1 070 000 рублей. Как выяснилось, эти деньги предназначались для покупки дома семьей военнослужащего, вернувшегося с СВО, сообщает "КП-Новосибирск".
Игорь (дядя пострадавшего мальчика) и его жена Галина много лет работали строителями, мечтая о собственном жилье. После того как Игорь получил тяжелое ранение на СВО, у семьи наконец появилась возможность приобрести дом в селе Боярка Колыванского района.
«Мы два месяца искали подходящий вариант. В день происшествия Игорь снял в банке 1 070 000 рублей: 1 050 000 – на дом, остальные – на семейный ужин перед его отъездом обратно на службу», – рассказывает Галина.
Из-за начавшегося ливня семья зашла в магазин. Чтобы деньги не промокли, Игорь положил их в сумку племянника.
«Мальчик убежал вперед, сказав: "Я быстрее добегу". Никто не мог предположить, что за ребенком уже следили», – вспоминает женщина.
Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в черном напал на ребенка: сначала он схватил сумку и перерезал лямку, а затем убежал в сторону автомобиля.
Галина предполагает, что преступников было двое: один следил у банкомата, второй совершил нападение.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.
Сейчас семья, оставшаяся без сбережений, надеется на поимку преступников и возвращение денег.
Ранее рецидивист из Новосибирска украл в Барнауле ноутбук за 200 тысяч рублей.
16:50:19 11-08-2025
"Чтобы деньги не промокли, Игорь положил их в сумку племянника."
Он их в руках что ли нес? "Дорогая, давай возьмем с собой племянника для снятия наличности, а потом отдадим ребенку миллион и отправим одного домой". Сказочные персонажи... В прочем, ничего удивительного.
"Галина предполагает, что преступников было двое: один следил у банкомата..."
Всем известно, что у каждого новосибирского банкомата обязательно трется подозрительный тип, ждущий беднягу, который снимет миллион рублей. На их месте стоит вспоминать с кем языком трепались, что в этот день пойдут снимать наличность.
16:51:23 11-08-2025
браво! прекрасная история, СНЯТЬ мильён в банке?! совсем куку. почитайте как сделки с недвигой проводятся. О том, что вы собираетесь снять мильен банк знает за 4-7 дней, за это время можно все придумать сто раз
17:23:32 11-08-2025
Гость (16:51:23 11-08-2025) браво! прекрасная история, СНЯТЬ мильён в банке?! совсем кук... Банкам банкоматы рассказали. А банкоматам кто?
17:30:54 11-08-2025
Всем известно! - грабителям и ворам - точно!
18:03:59 11-08-2025
А цена дома в миллион никого не смутила? Что это за "домик дядюшки тыквы"?
18:56:06 11-08-2025
Гость (18:03:59 11-08-2025) А цена дома в миллион никого не смутила? Что это за "домик д... Так дом в селе Боярка Колыванского района. А не на Рублёвке
19:27:50 11-08-2025
Гость (18:03:59 11-08-2025) А цена дома в миллион никого не смутила? Что это за "домик д... дом стоит 300 тыс обычный там в селюках
19:34:42 11-08-2025
у нас банкоматы такие суммы не выдают, точно не знаю максимальную сумму, но мне не удалось снять 350 000 пришлось в банке заказывать.
20:54:01 11-08-2025
дорогое Мироздание, забери, пожалуйста, деньги у идиотов и отдай их тем, кому они действительно нужны. например, людям, которым они помогут спасти жизнь.