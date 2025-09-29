Шеф-повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО

Женщина под видом съемок купающихся фотографировала места дислокации кораблей Черноморского флота

29 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

Задержанная женщина / Фото: кадр из видео ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину, подозреваемую в государственной измене и подготовке отравления российских военнослужащих. Как сообщает Shot со ссылкой на правоохранительные органы, задержанная работала шеф-поваром в одном из местных заведений и сотрудничала с украинской разведкой.

По данным следствия, женщина под видом съемок купающихся фотографировала места дислокации кораблей Черноморского флота и передавала эти данные ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, она намеревалась отравить бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.