Музыка, стирающая грани реальности. В Барнауле представят новую программу Mirror of Enigma

Лет 30 назад, когда проект Enigma был невероятно популярным, можно было только мечтать о подобном концерте

27 октября 2025, 07:15, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 10 ноября 2025 года состоится премьера новой программы шоу Mirror of Enigma, на которой исполнят легендарные хиты музыкальных коллективов Enigma, Gregorian и певицы Sandra.

«Завораживающее многоголосие хора, красивый женский вокал, виртуозная игра музыкантов и динамичные постановочные номера складываются в единую музыкальную историю, где оживают традиции этнического, классического и хорового искусства. Это не просто концерт – это шоу мирового уровня, где музыка становится пространством эмоций и вызывает восторженные рукоплескания залов. На сцене рождается магия: богатое сочетание звука и света, декораций и образов артистов создает синтез рок-оперы, New-Age и этно», – говорится на странице шоу во "ВКонтакте".

В анонсе отмечается, что в программе виртуозно сочетается этно- и поп-музыка, широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи, мягкое и глубокое звучание придает особую атмосферу и настроение.

Во время шоу прозвучат такие популярные хиты Sandra, как In The Heat Of The Night, SecretLand, Around My Heart, Everlasting Love, Maria Magdalena, Johnny Wanna Live.В комментариях в соцсетях зрители рассказывают, что шоу – музыкальный театр и живой звук – просто божественное.

«Такие эмоции вызвала. До мурашек, до слез. Божественно, невероятное исполнение».

«Эта музыка совершила в мои 20 лет переворот в моей душе. А поскольку я тогда увлекался мистическими силами, она мне открыла те миры, что я раньше не видел в сознании. И в свое время я мечтал о подобном концерте».

«Лично для меня эта музыка – открытая дверь в космос. Я поклонялся этой музыке и вбирал ее энергию в себя».

«Как можно сравнивать живое шоу и запись в студии, здесь театр музыкальный и живой звук».

Шоу Mirror of Enigma в Челябинске / Фото: предоставлено агентством "Лига-Арт"