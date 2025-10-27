Музыка, стирающая грани реальности. В Барнауле представят новую программу Mirror of Enigma
Лет 30 назад, когда проект Enigma был невероятно популярным, можно было только мечтать о подобном концерте
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 10 ноября 2025 года состоится премьера новой программы шоу Mirror of Enigma, на которой исполнят легендарные хиты музыкальных коллективов Enigma, Gregorian и певицы Sandra.
«Завораживающее многоголосие хора, красивый женский вокал, виртуозная игра музыкантов и динамичные постановочные номера складываются в единую музыкальную историю, где оживают традиции этнического, классического и хорового искусства. Это не просто концерт – это шоу мирового уровня, где музыка становится пространством эмоций и вызывает восторженные рукоплескания залов. На сцене рождается магия: богатое сочетание звука и света, декораций и образов артистов создает синтез рок-оперы, New-Age и этно», – говорится на странице шоу во "ВКонтакте".
В анонсе отмечается, что в программе виртуозно сочетается этно- и поп-музыка, широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи, мягкое и глубокое звучание придает особую атмосферу и настроение.
Во время шоу прозвучат такие популярные хиты Sandra, как In The Heat Of The Night, SecretLand, Around My Heart, Everlasting Love, Maria Magdalena, Johnny Wanna Live.В комментариях в соцсетях зрители рассказывают, что шоу – музыкальный театр и живой звук – просто божественное.
«Такие эмоции вызвала. До мурашек, до слез. Божественно, невероятное исполнение».
«Эта музыка совершила в мои 20 лет переворот в моей душе. А поскольку я тогда увлекался мистическими силами, она мне открыла те миры, что я раньше не видел в сознании. И в свое время я мечтал о подобном концерте».
«Лично для меня эта музыка – открытая дверь в космос. Я поклонялся этой музыке и вбирал ее энергию в себя».
«Как можно сравнивать живое шоу и запись в студии, здесь театр музыкальный и живой звук».
08:17:33 27-10-2025
А говорят, чайный пакетик можно только один раз заваривать...
12:38:49 27-10-2025
то есть, всю мировую классику на помойку?
и музыкальную и литературную.
08:23:29 27-10-2025
- "Такие эмоции вызвала. До мурашек, до слез. Божественно, невероятное исполнение" --------------- Значит, все что не по русски, язык сломаешь, сводит с ума?
11:20:27 27-10-2025
Гость (08:23:29 27-10-2025) - "Такие эмоции вызвала. До мурашек, до слез. Божественно, н...
Фанатов шамана не спрашивали