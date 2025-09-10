На 107-м году жизни скончалась старейшая жительница Алтайского края Анна Рехтина
10 сентября 2025, 23:00, ИА Амител
В Белокурихе на 107-м году ушла из жизни Анна Митрофановна Рехтина – старейшая жительница города и всего Алтайского края. Об этом сообщила администрация курорта.
В феврале 2025 года Анна Рехтина отметила свой 106-й день рождения. К этому событию было приурочено вручение ей юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
В мэрии Белокурихи Анну Митрофановну охарактеризовали как доброго и светлого человека, прожившего достойную жизнь, полную как радостей, так и испытаний.
«Всю жизнь она много трудилась, растила детей и внуков, любила близких и свою страну. Ее теплая улыбка и веселый нрав навсегда останутся в памяти всех, кто знал эту милую женщину», – отметили в администрации города.
11:33:49 11-09-2025
а может ине 107 лет было.. бабуля мне рассказывала как раньше в метрике записывали.. через 2-3 года после рождения, потому что младенцы умирали часто.. у нее самой на год позже дату записали
07:56:16 12-09-2025
Гость (11:33:49 11-09-2025) а может ине 107 лет было.. бабуля мне рассказывала как раньш... Вы хотите сказать, что ей еще больше лет?
08:09:10 12-09-2025
Гость (07:56:16 12-09-2025) Вы хотите сказать, что ей еще больше лет?... ага)) все 120