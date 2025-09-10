На 107-м году жизни скончалась старейшая жительница Алтайского края Анна Рехтина

В мэрии Белокурихи Анну Митрофановну охарактеризовали как доброго и светлого человека

10 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Константин Базаров и Анна Рехтина / Фото: t.me/konstantinbazarov

В Белокурихе на 107-м году ушла из жизни Анна Митрофановна Рехтина – старейшая жительница города и всего Алтайского края. Об этом сообщила администрация курорта.

В феврале 2025 года Анна Рехтина отметила свой 106-й день рождения. К этому событию было приурочено вручение ей юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

В мэрии Белокурихи Анну Митрофановну охарактеризовали как доброго и светлого человека, прожившего достойную жизнь, полную как радостей, так и испытаний.