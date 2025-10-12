В Татарстане две женщины выжили после крушения лодки и всю ночь шли к людям
Судьба трех остальных — двух мужчин и женщины — неизвестна
12 октября 2025, 16:00, ИА Амител
Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Две женщины выжили после крушения моторной лодки на реке Каме в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, 10 октября около полудня пятеро человек – три женщины и двое мужчин – отправились на прогулку по реке в районе города Чистополь. Около 20:00 их лодка затонула.
Двум женщинам удалось самостоятельно добраться вплавь до ближайшего острова, где находилась лодочная станция. Там они сообщили о происшествии охраннику, который вызвал спасателей.
К утру спасательные службы приступили к поиску троих оставшихся участников поездки. Их местонахождение пока неизвестно.
