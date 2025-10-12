В Татарстане две женщины выжили после крушения лодки и всю ночь шли к людям

Судьба трех остальных — двух мужчин и женщины — неизвестна

12 октября 2025

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Две женщины выжили после крушения моторной лодки на реке Каме в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, 10 октября около полудня пятеро человек – три женщины и двое мужчин – отправились на прогулку по реке в районе города Чистополь. Около 20:00 их лодка затонула.

Двум женщинам удалось самостоятельно добраться вплавь до ближайшего острова, где находилась лодочная станция. Там они сообщили о происшествии охраннику, который вызвал спасателей.

К утру спасательные службы приступили к поиску троих оставшихся участников поездки. Их местонахождение пока неизвестно.