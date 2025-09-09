На Алтае мужчина потерял 500 тысяч рублей после попытки заказать интим-услуги в интернете
Возбуждено уголовное дело
09 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
53-летний житель Краснодарского края, находившийся в служебной командировке в Республике Алтай, стал жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей после попытки воспользоваться интим-услугами через интернет, сообщает МВД по Республике Алтай.
Потерпевший нашел в Сети сайт с соответствующими услугами, выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру, но договориться о встрече не смог.
«На следующий день ему позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что из-за вчерашнего звонка клиента был сорван другой заказ, и потребовал возместить материальный ущерб в размере 54 тысяч рублей. Злоумышленник пригрозил расправой, назвав адрес проживания потерпевшего», – пишут в пресс-службе.
Испугавшись угроз, мужчина перевел требуемую сумму. Однако это не остановило афериста – звонки с угрозами продолжились. Преступник начал шантажировать командированного, используя информацию о его пикантных увлечениях, и продолжал вымогать деньги.
В течение суток мужчина совершил пять банковских переводов на общую сумму 500 тысяч рублей. Только после того как звонки прекратились, он осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.
06:11:28 10-09-2025
Потерпевший нашел в Сети сайт с соответствующими услугами, выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру, но договориться о встрече не смог. Не смог, потому что по телефону ему ответила его жена и сказала: едь домой лох, это я номер оставила от другого телефона).
07:41:22 10-09-2025
Гость (06:11:28 10-09-2025) Потерпевший нашел в Сети сайт с соответствующими услугами, в... Не понял - думаете его жена подрабатывала пока муж в командировке?
11:19:26 10-09-2025
в интернете -- по телефону такой проблемы бы не было, приехали бы, всех посмотрел, одну оставил, другим наличку отдал, они ушли. В сауне он даже не звонил бы, без него бы разобрались и приехали. Но он пошел по продвинутому пути