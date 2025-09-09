На Алтае мужчина потерял 500 тысяч рублей после попытки заказать интим-услуги в интернете

Возбуждено уголовное дело

09 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

53-летний житель Краснодарского края, находившийся в служебной командировке в Республике Алтай, стал жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей после попытки воспользоваться интим-услугами через интернет, сообщает МВД по Республике Алтай.

Потерпевший нашел в Сети сайт с соответствующими услугами, выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру, но договориться о встрече не смог.

«На следующий день ему позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что из-за вчерашнего звонка клиента был сорван другой заказ, и потребовал возместить материальный ущерб в размере 54 тысяч рублей. Злоумышленник пригрозил расправой, назвав адрес проживания потерпевшего», – пишут в пресс-службе.

Испугавшись угроз, мужчина перевел требуемую сумму. Однако это не остановило афериста – звонки с угрозами продолжились. Преступник начал шантажировать командированного, используя информацию о его пикантных увлечениях, и продолжал вымогать деньги.

В течение суток мужчина совершил пять банковских переводов на общую сумму 500 тысяч рублей. Только после того как звонки прекратились, он осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.