Кировчанка перевела мошенникам 4 млн рублей, поверив в легенду о "безопасном счете"

09 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

56-летняя жительница Кировской области стала жертвой изощренной схемы телефонного мошенничества, в результате которой потеряла 4 миллиона рублей, сообщает издание newsler.ru.

Инцидент начался с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником госучреждения. Он предложил женщине помочь с электронной записью и попросил назвать четырехзначный код подтверждения, пришедший в SMS. После этого потерпевшая получила уведомление о входе в ее аккаунт на портале "Госуслуги" с неизвестного устройства.

Когда женщина перезвонила на указанный номер "горячей линии", ее соединили с мошенником, выдававшим себя за сотрудника ФСБ. Узнав о наличии у нее значительных сбережений, злоумышленник сообщил, что ее персональные данные скомпрометированы, а деньги якобы уже переводятся за границу. Для "спасения" средств женщину убедили перевести все деньги на "безопасный счет".

«В течение трех дней потерпевшая по инструкциям мошенников переводила деньги через отделения банков в Кирове и Белой Холунице. Обещанного возврата средств так и не последовало, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы», – пишет издание.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.