Кировчанка перевела мошенникам 4 млн рублей, поверив в легенду о "безопасном счете"
В течение трех дней потерпевшая по инструкциям мошенников переводила деньги через отделения банков
09 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
56-летняя жительница Кировской области стала жертвой изощренной схемы телефонного мошенничества, в результате которой потеряла 4 миллиона рублей, сообщает издание newsler.ru.
Инцидент начался с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником госучреждения. Он предложил женщине помочь с электронной записью и попросил назвать четырехзначный код подтверждения, пришедший в SMS. После этого потерпевшая получила уведомление о входе в ее аккаунт на портале "Госуслуги" с неизвестного устройства.
Когда женщина перезвонила на указанный номер "горячей линии", ее соединили с мошенником, выдававшим себя за сотрудника ФСБ. Узнав о наличии у нее значительных сбережений, злоумышленник сообщил, что ее персональные данные скомпрометированы, а деньги якобы уже переводятся за границу. Для "спасения" средств женщину убедили перевести все деньги на "безопасный счет".
«В течение трех дней потерпевшая по инструкциям мошенников переводила деньги через отделения банков в Кирове и Белой Холунице. Обещанного возврата средств так и не последовало, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы», – пишет издание.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
19:33:13 09-09-2025
А банки-то и не знают, кто, кому, куда, когда
У них лапки
Зато когда родной жене, с которой 20 лет живёшь и банки знают вас как облупленных, 10 тысяч(условно) перевёл - обе карты в блок и всю голову съедят пока докажете что не дураки
P.S.: пострадавшую(и всех прочих "пострадавших") не жаль. Вас предупреждают из каждого утюга. Видимо не знают каким трудом деньги зарабатываются, раз так легко расстаются по первому требованию.
22:47:45 09-09-2025
Гость (19:33:13 09-09-2025) А банки-то и не знают, кто, кому, куда, когдаУ них лапки... Ну ты один с трудом заработал 10тыс., остальные "своровли"
22:37:47 09-09-2025
Сколько для людей запретов ввели под благородным предлогом борьбы с мошенниками, но мошенников не один запрет не коснулся.
06:18:53 10-09-2025
Откуда у людей столько денег. Может и вправду уезжать от сюда надо. За этот месяц скопил 7 тысяч и те потратил)
08:08:01 10-09-2025
ум-ни-ца )))
вот умница - хорошая девочка)
теперь четыре единицы в безопасной безопасности ))
интересно. почему свой же закон не исполняют, который они так усердно продавливали?)))