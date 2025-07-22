На Алтае замедлилась зарплатная гонка между работодателями в сфере строительства
22 июля 2025, 12:30, ИА Амител
В Алтайском крае рынок труда в строительной отрасли после нескольких лет жесткого кадрового дефицита приходит к более сбалансированному состоянию по соотношению спроса и предложения, сообщил amic.ru сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".
"Количество вакансий за год снизилось на 38%, а количество резюме увеличилось на 33%. Общее соотношение резюме и вакансий достигло более комфортного и равномерного уровня", – отметили аналитики.
Кроме того, стабилизация ситуации привела к снижению зарплатной гонки в отрасли. Таким образом, если годом ранее наблюдался рост медианных заработных плат в среднем на 15%, то в 2025 году только 6%.
"Причина корректировки достаточно очевидна – изменение правил предоставления семейной ипотеки и выросшие процентные ставки, что привело к снижению объемов нового строительства и замедлению темпов текущих проектов", – пояснили эксперты.
Однако ряд профессий остается востребованным и дефицитным. Наименьшее снижение спроса за год заметно по слесарям (-15%) и монтажникам (-10%), наибольшее – по разнорабочим (-54%) и сварщикам (-53%).
При этом медианные зарплаты в сфере строительства за год увеличились:
- у монтажников (+31%, до 98,5 тыс. рублей);
- у инженеров по эксплуатации (+29%, до 56 тыс. рублей);
- у инженеров-конструкторов (+27%, до 76,2 тыс. рублей);
- у маляров (+24%, до 72 тыс. рублей);
- у электромонтажников (+18%, до 55 тыс. рублей);
- у инженеров ПТО (+10%, до 66 тыс. рублей).
Ранее разнорабочие стали лидерами по росту зарплат в сфере дорожного строительства в Алтайском крае.
Напишите, сколько получают учителя в Алтайском крае на одну ставку. Укомплектованы ли учебные заведения педагогами? Скоро ведь новый учебный год!
14:24:43 22-07-2025
Гость (12:39:37 22-07-2025) Напишите, сколько получают учителя в Алтайском крае на одну ... не сказать что бедствуют совсем.
а поныть за прибавку - дело святое
19:36:56 22-07-2025
С такими ценами на жильё вас ещё всех разгонят, потому что ваши 98.5 тысяч рублей как раз и сидят в стоимости квадратного метра жилья. Достаточно снизить вам зарплаты или выгнать - и цены на жильё пойдут вниз.