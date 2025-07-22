На Алтае замедлилась зарплатная гонка между работодателями в сфере строительства

Общее соотношение резюме и вакансий достигло более комфортного и равномерного уровня

22 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае рынок труда в строительной отрасли после нескольких лет жесткого кадрового дефицита приходит к более сбалансированному состоянию по соотношению спроса и предложения, сообщил amic.ru сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".

"Количество вакансий за год снизилось на 38%, а количество резюме увеличилось на 33%. Общее соотношение резюме и вакансий достигло более комфортного и равномерного уровня", – отметили аналитики.

Кроме того, стабилизация ситуации привела к снижению зарплатной гонки в отрасли. Таким образом, если годом ранее наблюдался рост медианных заработных плат в среднем на 15%, то в 2025 году только 6%.

"Причина корректировки достаточно очевидна – изменение правил предоставления семейной ипотеки и выросшие процентные ставки, что привело к снижению объемов нового строительства и замедлению темпов текущих проектов", – пояснили эксперты.

Однако ряд профессий остается востребованным и дефицитным. Наименьшее снижение спроса за год заметно по слесарям (-15%) и монтажникам (-10%), наибольшее – по разнорабочим (-54%) и сварщикам (-53%).

При этом медианные зарплаты в сфере строительства за год увеличились:

у монтажников (+31%, до 98,5 тыс. рублей);

у инженеров по эксплуатации (+29%, до 56 тыс. рублей);

у инженеров-конструкторов (+27%, до 76,2 тыс. рублей);

у маляров (+24%, до 72 тыс. рублей);

у электромонтажников (+18%, до 55 тыс. рублей);

у инженеров ПТО (+10%, до 66 тыс. рублей).

