На Алтае женщина устроила ДТП с ребенком в салоне во время погони с полицией

Водителя привлекли к ответственности за управление авто без прав

08 сентября 2025, 22:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске 32-летняя местная жительница, лишенная водительских прав и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции, пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

За рулем Toyota Corolla она отказалась остановиться по требованию сотрудников ДПС, а во время погони не справилась с управлением – автомобиль перевернулся в переулке Трофимова.

В салоне находилась четырехлетняя девочка, которую перевозили без детского кресла. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Женщину привлекли к ответственности за управление авто без прав, отказ от освидетельствования, нарушение правил перевозки детей и невыполнение требований полиции.