На Алтае женщина устроила ДТП с ребенком в салоне во время погони с полицией

Водителя привлекли к ответственности за управление авто без прав

08 сентября 2025, 22:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
В Горно-Алтайске 32-летняя местная жительница, лишенная водительских прав и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции, пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

За рулем Toyota Corolla она отказалась остановиться по требованию сотрудников ДПС, а во время погони не справилась с управлением – автомобиль перевернулся в переулке Трофимова.

В салоне находилась четырехлетняя девочка, которую перевозили без детского кресла. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Женщину привлекли к ответственности за управление авто без прав, отказ от освидетельствования, нарушение правил перевозки детей и невыполнение требований полиции.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

23:21:29 08-09-2025

почему таких самок не стерилизуют?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:49 09-09-2025

Погони с собачьим инстинктом надо запретить, они к добру не приводят, а составляют угрозу больших бед.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:14 09-09-2025

Гость (08:26:49 09-09-2025) Погони с собачьим инстинктом надо запретить, они к добру не ... Как только тебя какой нибудь алкаш переедет так и прекратят.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:22 09-09-2025

Гость (08:42:14 09-09-2025) Как только тебя какой нибудь алкаш переедет так и прекратят.... Гость, твое желание возрастет в сотни раз, когда этот алкаш переедет тебя во время погони. Лови алкашей другими способами.

  -7 Нравится
Ответить
