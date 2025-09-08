На Алтае женщина устроила ДТП с ребенком в салоне во время погони с полицией
Водителя привлекли к ответственности за управление авто без прав
08 сентября 2025, 22:15, ИА Амител
В Горно-Алтайске 32-летняя местная жительница, лишенная водительских прав и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции, пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
За рулем Toyota Corolla она отказалась остановиться по требованию сотрудников ДПС, а во время погони не справилась с управлением – автомобиль перевернулся в переулке Трофимова.
В салоне находилась четырехлетняя девочка, которую перевозили без детского кресла. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Женщину привлекли к ответственности за управление авто без прав, отказ от освидетельствования, нарушение правил перевозки детей и невыполнение требований полиции.
23:21:29 08-09-2025
почему таких самок не стерилизуют?
08:26:49 09-09-2025
Погони с собачьим инстинктом надо запретить, они к добру не приводят, а составляют угрозу больших бед.
08:42:14 09-09-2025
Гость (08:26:49 09-09-2025) Погони с собачьим инстинктом надо запретить, они к добру не ... Как только тебя какой нибудь алкаш переедет так и прекратят.
12:47:22 09-09-2025
Гость (08:42:14 09-09-2025) Как только тебя какой нибудь алкаш переедет так и прекратят.... Гость, твое желание возрастет в сотни раз, когда этот алкаш переедет тебя во время погони. Лови алкашей другими способами.