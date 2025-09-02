Пьяная женщина без прав устроила массовое ДТП в Оренбургской области
Пострадал водитель Lada Granta
02 сентября 2025, 17:15, ИА Амител
Место аварии / Фото: полиция Бугуруслана
Нетрезвая женщина устроила массовую аварию на трассе в Оренбуржье. Об этом сообщает 56orb.ru.
Инцидент произошел на дороге Бугуруслан – Бузулук. Женщина находилась за рулем автомобиля без водительских прав и, будучи пьяной, не справилась с управлением и врезалась в Lada Granta. После этого ее машину отбросило на авто, стоявшие на светофоре.
В результате аварии водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован. Уточняется, что в момент происшествия мужчина был пристегнут ремнем безопасности.
