Пьяная женщина без прав устроила массовое ДТП в Оренбургской области

Пострадал водитель Lada Granta

02 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Место аварии / Фото: полиция Бугуруслана

Нетрезвая женщина устроила массовую аварию на трассе в Оренбуржье. Об этом сообщает 56orb.ru.

Инцидент произошел на дороге Бугуруслан – Бузулук. Женщина находилась за рулем автомобиля без водительских прав и, будучи пьяной, не справилась с управлением и врезалась в Lada Granta. После этого ее машину отбросило на авто, стоявшие на светофоре.

В результате аварии водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован. Уточняется, что в момент происшествия мужчина был пристегнут ремнем безопасности.