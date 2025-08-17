На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна

Быстрого восстановления солнечной активности ученые не предвидят

17 августа 2025, 16:55, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Солнечная активность резко снизилась: на обращенной к Земле стороне Солнца почти исчезли пятна. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, оставшиеся пятна настолько малы, что на детализированных снимках с космических аппаратов можно различить лишь четыре из девяти активных областей. Аналогичная ситуация наблюдается и на обратной стороне светила.

«Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям», – заявили ученые.

Несмотря на текущее затишье, уже со вторника, 19 августа, ожидаются геомагнитные бури, вызванные приближением корональной дыры. При этом быстрого восстановления солнечной активности ученые не предвидят.