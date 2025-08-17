На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна
Быстрого восстановления солнечной активности ученые не предвидят
17 августа 2025, 16:55, ИА Амител
Солнечная активность резко снизилась: на обращенной к Земле стороне Солнца почти исчезли пятна. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
По данным ученых, оставшиеся пятна настолько малы, что на детализированных снимках с космических аппаратов можно различить лишь четыре из девяти активных областей. Аналогичная ситуация наблюдается и на обратной стороне светила.
«Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям», – заявили ученые.
Несмотря на текущее затишье, уже со вторника, 19 августа, ожидаются геомагнитные бури, вызванные приближением корональной дыры. При этом быстрого восстановления солнечной активности ученые не предвидят.
18:26:36 17-08-2025
и как теперь с этим жить?
20:30:19 17-08-2025
Так , я не поняла , это хорошо или плохо, русским языком можно было написать, что к чему.?
23:13:37 17-08-2025
Началось.....
00:18:13 18-08-2025
11 летний цикл + 80 летний цикл...
А большое не наблюдали, поэтому сведений нет.
09:07:51 18-08-2025
Пятна как обычно тихонечко растащили члены партии "Единое Солнце".