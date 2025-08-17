НОВОСТИНаука и образование

На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна

Быстрого восстановления солнечной активности ученые не предвидят

17 августа 2025, 16:55, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru
Солнечная активность резко снизилась: на обращенной к Земле стороне Солнца почти исчезли пятна. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, оставшиеся пятна настолько малы, что на детализированных снимках с космических аппаратов можно различить лишь четыре из девяти активных областей. Аналогичная ситуация наблюдается и на обратной стороне светила.

«Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям», – заявили ученые. 

Несмотря на текущее затишье, уже со вторника, 19 августа, ожидаются геомагнитные бури, вызванные приближением корональной дыры. При этом быстрого восстановления солнечной активности ученые не предвидят.

магнитные бури Солнце

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:26:36 17-08-2025

и как теперь с этим жить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:19 17-08-2025

Так , я не поняла , это хорошо или плохо, русским языком можно было написать, что к чему.?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Монгольский конькобежец

23:13:37 17-08-2025

Началось.....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:18:13 18-08-2025

11 летний цикл + 80 летний цикл...
А большое не наблюдали, поэтому сведений нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:51 18-08-2025

Пятна как обычно тихонечко растащили члены партии "Единое Солнце".

  2 Нравится
Ответить
