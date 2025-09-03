На ремонт дорог в Алтайском крае выделили рекордную сумму из федерального бюджета

В 2025 году в регионе обновляют 900 км дорожного полотна

03 сентября 2025, 13:35, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В 2025 году на ремонт дорог в Алтайском крае из федерального бюджета выделили 7,9 млрд рублей. В сравнении с 2024-м эта сумма увеличилась более чем в четыре раза. Об этом глава региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, всего на обновление дорог в текущем году заложили 29 млрд рублей. Почти треть этой суммы – средства государственного бюджета.

«Объем дорожного фонда нашего края в этом году составил почти 29 миллиардов рублей, из которых практически треть – средства федерального бюджета. Объем федеральной поддержки существенно вырос с 1,7 миллиарда рублей в прошлом году до 7,9 миллиарда в этом», – отметил Виктор Томенко.

Как уточнил глава региона, всего в 2025 году в крае обновляют 900 километров дорог. 500 км из них ремонтируют при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни". А в перспективе нескольких лет планируется поэтапное обновление федеральной трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном.