В Барнауле в ближайшие годы могут отдать под комплексную застройку район Советской Армии

Территорию планируют осваивать по КРТ

15 апреля 2026, 10:20, ИА Амител

Дом на улице Советской Армии / Фото: "Яндекс-Карты"

В Барнауле активно прорабатывается проект по освоению нового района на Советской Армии с использованием механизма комплексного развития территории (КРТ). Там построят новые жилые комплексы, социальные объекты и дороги. Об этом сообщил первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров на круглом столе 14 апреля, организованном Союзом строителей Алтайского края.

В настоящее время проект находится на стадии подготовки. Уже скоро планируется представить первые наработки для общественных и публичных обсуждений. Реализовывать проект будут по принципу КРТ в районе Потока, где уже известен застройщик — компания "Союз".

По словам представителя мэрии, создание нового административного района в Барнауле потребует тщательной проработки всех составляющих — от социального обеспечения до инженерной инфраструктуры. Андрей Федоров подчеркнул, что важно заранее прорабатывать все технические аспекты и взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями для предотвращения возможных проблем.

Отметим, что сейчас по программе КРТ в Барнауле реализуется несколько проектов. Прежде всего, в районе Потока, где планируют построить около 40 многоквартирных домов. Реализацией территории занимается компания "Союз". Кроме того, планируется в ближайшие пять-семь лет начать строить новые кварталы на территории рядом с барнаульским аэропортом.