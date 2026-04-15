В Барнауле в ближайшие годы могут отдать под комплексную застройку район Советской Армии
Территорию планируют осваивать по КРТ
15 апреля 2026, 10:20, ИА Амител
В Барнауле активно прорабатывается проект по освоению нового района на Советской Армии с использованием механизма комплексного развития территории (КРТ). Там построят новые жилые комплексы, социальные объекты и дороги. Об этом сообщил первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров на круглом столе 14 апреля, организованном Союзом строителей Алтайского края.
В настоящее время проект находится на стадии подготовки. Уже скоро планируется представить первые наработки для общественных и публичных обсуждений. Реализовывать проект будут по принципу КРТ в районе Потока, где уже известен застройщик — компания "Союз".
По словам представителя мэрии, создание нового административного района в Барнауле потребует тщательной проработки всех составляющих — от социального обеспечения до инженерной инфраструктуры. Андрей Федоров подчеркнул, что важно заранее прорабатывать все технические аспекты и взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями для предотвращения возможных проблем.
Отметим, что сейчас по программе КРТ в Барнауле реализуется несколько проектов. Прежде всего, в районе Потока, где планируют построить около 40 многоквартирных домов. Реализацией территории занимается компания "Союз". Кроме того, планируется в ближайшие пять-семь лет начать строить новые кварталы на территории рядом с барнаульским аэропортом.
10:33:56 15-04-2026
Да так все микрорайоны нужно застраивать комплексно, чтобы не было стихийной застройки. И желательно в едином стиле по фасадам. По секрету скажу это +30% к цене квадратного метра дает и в настоящем и в будущем. Так как выглядит цельно и микрорайон продуман изначально.
10:34:25 15-04-2026
Норм.. потом вообще можно закрывать улицу - фиг выйдешь на павлик
15:02:03 15-04-2026
Гость (10:34:25 15-04-2026) Норм.. потом вообще можно закрывать улицу - фиг выйдешь на п... А саму улицу С.Армии нужно расширить в три раза, иначе никак.
11:09:41 15-04-2026
Всё верно, хорошо и правильно. Побольше человечников настроить надо. Только ни в коем случае не расширяйте и не реконструируйте мостик через Пивоварку что на СовАрмии. А то как же в пробке то не постоять...
12:59:16 15-04-2026
Гость (11:09:41 15-04-2026) Всё верно, хорошо и правильно. Побольше человечников настрои... в столице страны-Москве, все ручьи и речушки пустили по бетонным трубам, а в столице мира-Барнауле нет денег, чтобы Пивоварку закрыть в бетонную трубу, чтобы не было грязи, сверху сделать дорожное полотно.
и от лужи с уточками до набережной появилась бы новая улица, которая возможно и улучшила бы дорожную ситуацию в нашем славном городке.
13:01:18 15-04-2026
Точно так же застраивают Партизанскую, Протлетарскую и другие улицы ... не расширяя проезжую часть. Уродуют город
15:02:28 15-04-2026
В Барнауле первые два этажа многоэтажек нужно сразу отдавать под гаражи.
Проезжую часть (включая велодорожки) расширять под самые фасады домов. Тротуары и переходы для пешеходов строить на уровне второго этажа гаражей - оно будет проще: машины внизу, пешеходы вверху.
😁
15:46:48 15-04-2026
Ну все пропала Гонбинка, рассадник пьянства и наркомании.
18:17:08 15-04-2026
Лучше вместо частного сектора в центре строить и тратить государственные деньги на расселение и снос этих домов на выкуп частных. Не критично менять четырех- на десятиэтажки в этом районе. Лучше Обской бульвар строить