Юлия Свириденко получила большинство голосов депутатов

17 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Юлия Свириденко / Фото: Vadym Sarakhan / AP/TASS

Верховная рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины, сообщает РБК.

За нее проголосовали 262 депутата. Против выступили 22 парламентария, воздержались – 26, не голосовали по этому вопросу – 22.

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Она получила экономическое образование и с 2008-го работала в частном секторе.

В 2015 году она перешла на государственную службу, где занимала руководящие должности в Черниговской областной государственной администрации.

В 2021 году Юлия Свириденко была назначена первым вице-премьером и министром экономики Украины. А 14 июля 2025-го Владимир Зеленский выдвинул её кандидатуру на пост премьер-министра страны.