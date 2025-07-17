На Украине избрали нового премьер-министра
Юлия Свириденко получила большинство голосов депутатов
17 июля 2025, 16:20, ИА Амител
Верховная рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины, сообщает РБК.
За нее проголосовали 262 депутата. Против выступили 22 парламентария, воздержались – 26, не голосовали по этому вопросу – 22.
Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Она получила экономическое образование и с 2008-го работала в частном секторе.
В 2015 году она перешла на государственную службу, где занимала руководящие должности в Черниговской областной государственной администрации.
В 2021 году Юлия Свириденко была назначена первым вице-премьером и министром экономики Украины. А 14 июля 2025-го Владимир Зеленский выдвинул её кандидатуру на пост премьер-министра страны.
Не повезло бабе.
17:03:43 17-07-2025
Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо снять с должности до начала очередного раунда российско-украинских переговоров, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.
«Я думаю, что от Зеленского нужно избавиться до того, как такая инициатива (третий раунд переговоров. – Прим. ред.) будет осуществлена», - заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
При этом Уилкерсон считает лучшим вариантом, если украинцы сами «позаботятся» о Зеленском — «с летальным исходом или без».
20:20:08 17-07-2025
И кто такой этот полковник? Что-то типа нашего тиктоковского Алоло?
16:47:55 17-07-2025
Я удивляюсь что здание нацистцской верховной огРады до сих пор целое.
В прошлом веке вдарить по Рейхстагу была желанная мечта всех жителей СССР.
А сейчас почему центр кыива ещё не в руинах?
Официально заявляю, что удар по военно-политическому руководству 404 существенно улучшит переговорный фон и ускорит капитуляцию нацистов.
17:26:47 17-07-2025
20:18:29 17-07-2025
Где бункер с главным нацистом все знают XD
17:47:25 17-07-2025
18:11:26 17-07-2025
1 (16:47:55 17-07-2025) Я удивляюсь что здание нацистцской верховной огРады до сих п... "Нацики" - это прежде всего агрессоры! Кто однако начал современный "блицкриг"?
07:13:34 18-07-2025
Гость (18:11:26 17-07-2025) "Нацики" - это прежде всего агрессоры! Кто однако начал совр... Нацики - это агрессоры? Вы в какой клоаке учились, не уважаемый? А по поводу блицкрига вы тщательно изучите события 2014 года, когда Луганск начала обстреливать ракетами боевая авиация ВСУ. Вот вам и начало блицкрига.