Песков призвал оказать давление на Украину для переговоров с Россией

Он отметил, что основным посредником сейчас выступает Трамп и его администрация

16 июля 2025, 19:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

По его словам, основными посредниками в этом вопросе могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация. Песков отметил, что американский лидер высказал множество слов о разочаровании Россией.

"Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", – добавил Песков.

Ранее Песков заявлял, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта. При этом он сказал, что нельзя считать, что мирный процесс застопорился. 

