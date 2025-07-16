Песков призвал оказать давление на Украину для переговоров с Россией
Он отметил, что основным посредником сейчас выступает Трамп и его администрация
16 июля 2025, 19:15, ИА Амител
Российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, основными посредниками в этом вопросе могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация. Песков отметил, что американский лидер высказал множество слов о разочаровании Россией.
"Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", – добавил Песков.
Ранее Песков заявлял, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта. При этом он сказал, что нельзя считать, что мирный процесс застопорился.
19:53:46 16-07-2025
Точно ни Путин ?
07:26:06 17-07-2025
призвал оказать давление --- ну так четвертый год уже
09:44:20 17-07-2025
Гость (07:26:06 17-07-2025) призвал оказать давление --- ну так четвертый год уже... Не, он тогда не призывал, он выражал озабоченность)