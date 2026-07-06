Страны восточного фланга НАТО начали готовиться к конфликту на границе с Россией
По данным Politico, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется
06 июля 2026, 10:17, ИА Амител
НАТО наращивает оборонительные меры на восточном фланге, который граничит с Россией. Это преподносится как подготовка к возможному военному конфликту. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
«То, что мы наблюдали, было стремлением континента укрепить свои восточные границы перед лицом угрозы, с которой, по его мнению, Вашингтон больше не справится», — говорится в публикации.
Ситуация развивается на фоне неоднозначной позиции президента США Дональда Трампа. Он ставит под вопрос прежние гарантии безопасности и намерен сократить американское военное присутствие в Европе.
Как отмечает Politico, напряженность дополнительно возросла после войны с Ираном — тогда глава США и его окружение заявили о возможном пересмотре членства Америки в НАТО из‑за того, что европейские союзники отказались участвовать в конфликте.
«Неопределенность только усилилась после войны с Ираном, когда президент и его команда пригрозили пересмотреть членство США в НАТО в ответ на отказ европейских союзников вступать в конфликт», — указано в материале.
При этом страны восточного фланга альянса выстраивают защитные меры индивидуально. Так, Финляндия делает ставку на концепцию "тотальной обороны", Польша пересматривает свое место в структуре НАТО, а Литва опирается на немецкую бригаду, размещенную на ее территории.
Ранее Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном разъяснил позицию Москвы. Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом отсутствует какой‑либо смысл.
Российский лидер также указал на то, что западные политики нередко используют нарратив о якобы существующей российской угрозе, чтобы переключить внимание граждан с внутренних трудностей. По словам Путина, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
10:23:55 06-07-2026
"Так, Финляндия делает ставку на концепцию "тотальной обороны" ----------- Ужас до чего довели нашу страну В СССР, Финляндия была нейтральной страной.
10:46:21 06-07-2026
Гость (10:23:55 06-07-2026) "Так, Финляндия делает ставку на концепцию "тотальной оборон... мы с ними традиционно зимой воюем. прошлый раз - Зимняя война. вот не хотелось бы...
10:47:02 06-07-2026
Неужели нельзя грамотно, аргументировано обьяснить, что нам это не надо!!! И донести до граждан нато! Нет. Что то невнятно говорят, а то и помалкивают в тряпочку! Ведь столько работников в миде и за десятилетия нельзя было ничего придумать??? Всё молчат и жалуются Получается не могут работать
11:34:17 06-07-2026
Дождались? На Западе, похоже, всё больше уверенность растет, что Россию можно безнаказанно долбить. Не на ровном же месте они так считают? Что-то неправильно в нашей консерватории...
11:45:17 06-07-2026
Так мы с натой пять лет уж воюем, а они только собираются
12:41:06 06-07-2026
вы смотрите на ход военных действий
с падением константиновки падение краматорска и славянска дело времени
а с падением этого укрепраиона дальше начинается равнина идущая до карпат которую оборонять невозможно. Для штаба НАТО эти территории будут потеряны а именно НАТО и воюет против России
Поэтому у них срабатывает пункт УКРАИНА ПАЛА. Этот пункт оканчивает план А и переходит к следующему плану Б. План А ослабление России перед ударом а план Б это начало войны НАТО-РОССИЯ
со взятием Калиниграда и Петербурга на севере и удар на МОСКВУ по старой Смоленской дороге
ну и ядреные бомбы онир естественно уже наготовили. Может это и блеф но якобы англия уже доставила в киев плутоний под видом топлива для АЭС. И якобы киев уже вовсю снаряжает ракеты этим плутонием для начала атомной войны и уничтожения Москвы. Может это и п*** но вероятность этого есть
13:27:46 06-07-2026
майор (12:41:06 06-07-2026) вы смотрите на ход военных действийс падением константин... Ясно одно, с Игорем Прокопенко пора завязывать
15:04:26 06-07-2026
майор (12:41:06 06-07-2026) вы смотрите на ход военных действийс падением константин... после этого обзора,, майору"присвоить чин полполковника.
и внеочередное наЗвание-наполеон бонапарт пивоварский.