Страны восточного фланга НАТО начали готовиться к конфликту на границе с Россией

По данным Politico, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется

06 июля 2026, 10:17, ИА Амител

Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru

НАТО наращивает оборонительные меры на восточном фланге, который граничит с Россией. Это преподносится как подготовка к возможному военному конфликту. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

«То, что мы наблюдали, было стремлением континента укрепить свои восточные границы перед лицом угрозы, с которой, по его мнению, Вашингтон больше не справится», — говорится в публикации.

Ситуация развивается на фоне неоднозначной позиции президента США Дональда Трампа. Он ставит под вопрос прежние гарантии безопасности и намерен сократить американское военное присутствие в Европе.

Как отмечает Politico, напряженность дополнительно возросла после войны с Ираном — тогда глава США и его окружение заявили о возможном пересмотре членства Америки в НАТО из‑за того, что европейские союзники отказались участвовать в конфликте.

«Неопределенность только усилилась после войны с Ираном, когда президент и его команда пригрозили пересмотреть членство США в НАТО в ответ на отказ европейских союзников вступать в конфликт», — указано в материале.

При этом страны восточного фланга альянса выстраивают защитные меры индивидуально. Так, Финляндия делает ставку на концепцию "тотальной обороны", Польша пересматривает свое место в структуре НАТО, а Литва опирается на немецкую бригаду, размещенную на ее территории.

Ранее Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном разъяснил позицию Москвы. Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом отсутствует какой‑либо смысл.

Российский лидер также указал на то, что западные политики нередко используют нарратив о якобы существующей российской угрозе, чтобы переключить внимание граждан с внутренних трудностей. По словам Путина, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".