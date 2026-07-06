НОВОСТИОбщество

На диком пляже в Бийске спасатели обнаружили купавшихся детей без присмотра взрослых

Несовершеннолетних незамедлительно эвакуировали из воды

06 июля 2026, 10:31, ИА Амител

Купающиеся в пруду дети / Фото: amic.ru
Купающиеся в пруду дети / Фото: amic.ru

Во время рейда на водоемах Бийска спасатели обнаружили двух детей, которые купались без сопровождения взрослых на несанкционированном пляже. Об этом сообщили в администрации города.

Во время патрулирования реки Бии матросы-спасатели заметили в воде мальчиков 7 и 12 лет. Дети находились на диком пляже без присмотра взрослых. Несовершеннолетних незамедлительно эвакуировали из воды, после чего информацию о случившемся передали сотрудникам полиции.

В администрации Бийска напомнили, что оставлять детей одних у водоемов недопустимо — это может привести к трагическим последствиям.

«Уважаемые родители! Оставлять несовершеннолетних детей без присмотра вблизи водоемов недопустимо — за это предусмотрена административная ответственность. Помните: даже несколько минут бесконтрольного нахождения у воды могут обернуться трагедией. Обязательно проверяйте, где и с кем проводят время ваши дети», — подчеркнули в мэрии.

Городские власти вновь призвали жителей отдыхать только на оборудованных пляжах и не оставлять детей у воды без присмотра даже на непродолжительное время.

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Бийск дети МЧС
       

Комментарии 11

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Гость

10:36:37 06-07-2026

В СССР мы купались без присмотра взрослых и до сих пор живем, а сейчас тонут, как мухи.

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Гость

10:47:33 06-07-2026

Гость (10:36:37 06-07-2026) В СССР мы купались без присмотра взрослых и до сих пор живем... Дак они даже выпимши и то тонуть умудряются.
Раньше без 10 ки пенного никогда купаться не ходили и все живы до сих пор. Ну пьяному море по колено , а трезвый и в луже утонет .

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Мусик

10:51:52 06-07-2026

Гость (10:47:33 06-07-2026) Дак они даже выпимши и то тонуть умудряются. Раньше без ... кто не утонул случайно тот и жив.
а сколько ласты склеило - их и забыли давно, сами виноваты.

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Трагати

10:48:31 06-07-2026

это называется ИБД, чтобы загнать в платные локации.
видимо, еще в этом сегменте людей подраконить решили.

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Пузырек

10:53:25 06-07-2026

Писал пару дней назад. У моих бабушек и дедушек в деревне приезжало 7 внуков и 2 правнучки от 5 до 14 лет (я на две бабушки работал, мамину и папину), остальные с маминой или папиной стороны. Да они бы с ума сошли, бегая за нами, да и работа по хозяйству требует время. Все живы (кроме бабушек с дедушками), всем уже от 43 до 52.

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Гость

11:03:10 06-07-2026

Может, создать на городском пляже под присмотром спасателей огороженную зону для купания несовершеннолетних, которые приехали без родителей. Чтобы дети не искали приключений.

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гость

11:30:59 06-07-2026

Гость (11:03:10 06-07-2026) Может, создать на городском пляже под присмотром спасателей ... Тогда это мгновенно станет платным и дети будут новое место искать, может , гораздо более опасное. И найдут.

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Гость

12:59:37 06-07-2026

гость (11:30:59 06-07-2026) Тогда это мгновенно станет платным и дети будут новое место ... Нет, именно бесплатное место для детей, за счет бюджета. Чтобы никакой коммерции, а только для безопасности,

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Гость

17:31:42 06-07-2026

Гость (11:03:10 06-07-2026) Может, создать на городском пляже под присмотром спасателей ... а потом говорят, что в этом году высокий спрос на аниматоров)

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Гость

11:44:54 06-07-2026

Лишать родительских прав, детей в детдома.

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Кхм...

18:33:12 06-07-2026

Как мы выжили без такого количества нянек и штрафов?!

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