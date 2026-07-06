На диком пляже в Бийске спасатели обнаружили купавшихся детей без присмотра взрослых
Несовершеннолетних незамедлительно эвакуировали из воды
06 июля 2026, 10:31, ИА Амител
Во время рейда на водоемах Бийска спасатели обнаружили двух детей, которые купались без сопровождения взрослых на несанкционированном пляже. Об этом сообщили в администрации города.
Во время патрулирования реки Бии матросы-спасатели заметили в воде мальчиков 7 и 12 лет. Дети находились на диком пляже без присмотра взрослых. Несовершеннолетних незамедлительно эвакуировали из воды, после чего информацию о случившемся передали сотрудникам полиции.
В администрации Бийска напомнили, что оставлять детей одних у водоемов недопустимо — это может привести к трагическим последствиям.
«Уважаемые родители! Оставлять несовершеннолетних детей без присмотра вблизи водоемов недопустимо — за это предусмотрена административная ответственность. Помните: даже несколько минут бесконтрольного нахождения у воды могут обернуться трагедией. Обязательно проверяйте, где и с кем проводят время ваши дети», — подчеркнули в мэрии.
Городские власти вновь призвали жителей отдыхать только на оборудованных пляжах и не оставлять детей у воды без присмотра даже на непродолжительное время.
10:36:37 06-07-2026
В СССР мы купались без присмотра взрослых и до сих пор живем, а сейчас тонут, как мухи.
10:47:33 06-07-2026
Гость (10:36:37 06-07-2026) В СССР мы купались без присмотра взрослых и до сих пор живем... Дак они даже выпимши и то тонуть умудряются.
Раньше без 10 ки пенного никогда купаться не ходили и все живы до сих пор. Ну пьяному море по колено , а трезвый и в луже утонет .
10:51:52 06-07-2026
Гость (10:47:33 06-07-2026) Дак они даже выпимши и то тонуть умудряются. Раньше без ... кто не утонул случайно тот и жив.
а сколько ласты склеило - их и забыли давно, сами виноваты.
10:48:31 06-07-2026
это называется ИБД, чтобы загнать в платные локации.
видимо, еще в этом сегменте людей подраконить решили.
10:53:25 06-07-2026
Писал пару дней назад. У моих бабушек и дедушек в деревне приезжало 7 внуков и 2 правнучки от 5 до 14 лет (я на две бабушки работал, мамину и папину), остальные с маминой или папиной стороны. Да они бы с ума сошли, бегая за нами, да и работа по хозяйству требует время. Все живы (кроме бабушек с дедушками), всем уже от 43 до 52.
11:03:10 06-07-2026
Может, создать на городском пляже под присмотром спасателей огороженную зону для купания несовершеннолетних, которые приехали без родителей. Чтобы дети не искали приключений.
11:30:59 06-07-2026
Гость (11:03:10 06-07-2026) Может, создать на городском пляже под присмотром спасателей ... Тогда это мгновенно станет платным и дети будут новое место искать, может , гораздо более опасное. И найдут.
12:59:37 06-07-2026
гость (11:30:59 06-07-2026) Тогда это мгновенно станет платным и дети будут новое место ... Нет, именно бесплатное место для детей, за счет бюджета. Чтобы никакой коммерции, а только для безопасности,
17:31:42 06-07-2026
Гость (11:03:10 06-07-2026) Может, создать на городском пляже под присмотром спасателей ... а потом говорят, что в этом году высокий спрос на аниматоров)
11:44:54 06-07-2026
Лишать родительских прав, детей в детдома.
18:33:12 06-07-2026
Как мы выжили без такого количества нянек и штрафов?!