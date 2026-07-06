На диком пляже в Бийске спасатели обнаружили купавшихся детей без присмотра взрослых

Несовершеннолетних незамедлительно эвакуировали из воды

06 июля 2026, 10:31, ИА Амител

Купающиеся в пруду дети / Фото: amic.ru

Во время рейда на водоемах Бийска спасатели обнаружили двух детей, которые купались без сопровождения взрослых на несанкционированном пляже. Об этом сообщили в администрации города.

Во время патрулирования реки Бии матросы-спасатели заметили в воде мальчиков 7 и 12 лет. Дети находились на диком пляже без присмотра взрослых. Несовершеннолетних незамедлительно эвакуировали из воды, после чего информацию о случившемся передали сотрудникам полиции.

В администрации Бийска напомнили, что оставлять детей одних у водоемов недопустимо — это может привести к трагическим последствиям.

«Уважаемые родители! Оставлять несовершеннолетних детей без присмотра вблизи водоемов недопустимо — за это предусмотрена административная ответственность. Помните: даже несколько минут бесконтрольного нахождения у воды могут обернуться трагедией. Обязательно проверяйте, где и с кем проводят время ваши дети», — подчеркнули в мэрии.

Городские власти вновь призвали жителей отдыхать только на оборудованных пляжах и не оставлять детей у воды без присмотра даже на непродолжительное время.