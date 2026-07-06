В России действуют новые правила записи на прием в поликлиники
Утренние часы — для пациентов с острыми симптомами, плановые визиты — в остальное время
06 июля 2026, 10:46, ИА Амител
С 1 июля 2026 года в поликлиниках вступают в силу обновленные правила записи на прием, пишет "Царьград".
Изменения призваны оптимизировать работу медучреждений и снизить нагрузку на регистратуры. Одни пациенты могут воспринять нововведения как усложнение процесса, другие — как шаг к более удобной системе.
Основа преобразований — переход системы первичной медпомощи на автоматизированную модель. Ее ключевые инструменты — алгоритмы и онлайн‑сервисы: они помогут упорядочить потоки пациентов и сократить очереди.
Автоматический лист ожидания
Если в расписании нет подходящего времени для визита, пациенту не придется самостоятельно отслеживать свободные слоты. Достаточно оставить заявку в электронном листе ожидания — специальный алгоритм будет в фоновом режиме искать варианты:
- фиксировать отмены приемов и появление свободных окон;
- автоматически бронировать подходящее время;
- оперативно уведомлять пациента через личный кабинет на "Госуслугах".
По сути, система берет на себя функции поиска удобного времени — без звонков и ручного мониторинга.
Порядок обращения к узким специалистам
Запись напрямую к врачам узкого профиля (кардиологу, неврологу, эндокринологу и другим) через интернет‑сервисы и инфоматы будет ограничена. Первым этапом станет консультация участкового терапевта или врача общей практики.
После осмотра специалист определит, требуется ли направление к профильному специалисту. Таким образом, терапевт становится ключевым звеном в маршрутизации пациентов, а процесс распределения потоков — более контролируемым.
Трансформация работы регистратуры
Основная нагрузка по плановой записи переходит в онлайн‑каналы, а функционал регистраторов смещается в сторону консультационной и экстренной поддержки. В зоне ответственности регистратуры остаются помощь при неотложных обращениях, работа с острыми жалобами, а также сопровождение пациентов, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами (в первую очередь — пожилых людей).
Плановую запись можно будет оформить через портал "Госуслуги", региональные медицинские информационные системы и электронные терминалы в поликлиниках. Теперь роль регистратора — прежде всего консультировать и помогать ориентироваться в системе, а не вести основную запись.
Дистанционное оформление документов
Ряд медицинских справок и выписок станут доступны без посещения поликлиники — их можно будет запросить через личный кабинет на "Госуслугах". В перечень входят:
- выписка из амбулаторной карты;
- справка о проведенных прививках;
- заключение для занятий спортом;
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Это позволит сократить количество необязательных визитов в медучреждение и снизить риски распространения инфекций в очередях.
Новое расписание приема
Для разделения потоков пациентов вводится временное зонирование работы поликлиник:
- с 08:00 утра — прием людей с острыми симптомами (температура, острая боль, резкое ухудшение состояния);
- днем и вечером — прием по записи, диспансеризация и наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
Такой подход помогает избежать смешения потоков больных с острыми и хроническими состояниями, рациональнее использовать рабочее время врачей и повысить качество плановой помощи.
11:03:54 06-07-2026
Алгоритмы, онлайн-сервисы, автоматизация... Полнейшая деградация сути врачевания.
11:37:11 06-07-2026
Гость (11:03:54 06-07-2026) Алгоритмы, онлайн-сервисы, автоматизация... Полнейшая деград... наоборот, офигенное повышение качества консультации - вы гляньте кто сейчас в регистратуре сидит, кто из советами воспользуется тот сам себе злобный буратино.
11:51:54 06-07-2026
Гость (11:03:54 06-07-2026) Алгоритмы, онлайн-сервисы, автоматизация... Полнейшая деград... Народных врачевателей узаконили...
11:39:16 06-07-2026
А терапевт не станет менее доступен, если ему придётся принимать помимо тех, кто идёт к нему именно как к терапевту, ещё и тех, кто идёт к нему за направлением к хирургу, окулисту, ЛОРу или неврологу?
12:19:41 06-07-2026
Гость (11:39:16 06-07-2026) А терапевт не станет менее доступен, если ему придётся прини... Ему уже это приходится делать. И чем меньше больных могут принять терапевты (хотя бы из-за недостатка самих терапевтов), тем меньше будет направлено к узким специалистам. Терапевты теперь тоже чать "бутылочного горлышка".
12:24:52 06-07-2026
Гость (11:39:16 06-07-2026) А терапевт не станет менее доступен, если ему придётся прини... в 9 поликлинике уже много лет именно так не попасть к неврологу,эндокринологу, кардиологу пока не будешь на приеме у терапевта - это жесть!
13:48:41 06-07-2026
Гость (12:24:52 06-07-2026) в 9 поликлинике уже много лет именно так не попасть к неврол... терапевт - это первое препятствие на пути к выздоровлению.
не все его проходят, да...
12:17:29 06-07-2026
Пока врачей не будет в достаточном количестве никакие ухищрения с планированием не помогут. Но спасибо, что хоть попытались.
12:49:06 06-07-2026
А к патологоанатому так же записываться?
12:51:36 06-07-2026
ну то есть талонов вообще не будет? так хоть с утра кто то принимал а теперь после обеда иди
12:59:10 06-07-2026
Прикольно, и все за наш счет, и не спросят, надо ли нам такое. Кто не в теме: бесплатной медицины давно нет, все оплачено налогамии и акцизами
Это НЕ социальное государство, получается?
13:46:35 06-07-2026
Просто кто хочет у утра попасть делается "больным" спасите - помогите.. но наглых бабок/дедок изменения не коснутся - эти идут когда вздумается.
14:12:43 06-07-2026
Я наблюдаюсь у невролога и офтальмолога уже много лет, ЗАЧЕМ мне терапевт???
Что бы дольше не попадать на прием к специалисту??! Затянуть течение болезни?!
14:17:38 06-07-2026
А ещё же внедрили окошко для тех кому только спросить, как успехи, где отчёт?
15:23:16 06-07-2026
А вроде же все шло к тому, чтобы общаться с врачами онлайн из дома по видеосвязи - уже не будет такого? Поговорил по душам с терапевтом и стало легче и не надо других врачей отвлекать.