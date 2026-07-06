НОВОСТИОбщество

В России действуют новые правила записи на прием в поликлиники

Утренние часы — для пациентов с острыми симптомами, плановые визиты — в остальное время

06 июля 2026, 10:46, ИА Амител

Барнаульская поликлиника / Фото: amic.ru
Барнаульская поликлиника / Фото: amic.ru

С 1 июля 2026 года в поликлиниках вступают в силу обновленные правила записи на прием, пишет "Царьград".

Изменения призваны оптимизировать работу медучреждений и снизить нагрузку на регистратуры. Одни пациенты могут воспринять нововведения как усложнение процесса, другие — как шаг к более удобной системе.

Основа преобразований — переход системы первичной медпомощи на автоматизированную модель. Ее ключевые инструменты — алгоритмы и онлайн‑сервисы: они помогут упорядочить потоки пациентов и сократить очереди.

Автоматический лист ожидания

Если в расписании нет подходящего времени для визита, пациенту не придется самостоятельно отслеживать свободные слоты. Достаточно оставить заявку в электронном листе ожидания — специальный алгоритм будет в фоновом режиме искать варианты:

  • фиксировать отмены приемов и появление свободных окон;
  • автоматически бронировать подходящее время;
  • оперативно уведомлять пациента через личный кабинет на "Госуслугах".

По сути, система берет на себя функции поиска удобного времени — без звонков и ручного мониторинга.

Порядок обращения к узким специалистам

Запись напрямую к врачам узкого профиля (кардиологу, неврологу, эндокринологу и другим) через интернет‑сервисы и инфоматы будет ограничена. Первым этапом станет консультация участкового терапевта или врача общей практики.

После осмотра специалист определит, требуется ли направление к профильному специалисту. Таким образом, терапевт становится ключевым звеном в маршрутизации пациентов, а процесс распределения потоков — более контролируемым.

Трансформация работы регистратуры

Основная нагрузка по плановой записи переходит в онлайн‑каналы, а функционал регистраторов смещается в сторону консультационной и экстренной поддержки. В зоне ответственности регистратуры остаются помощь при неотложных обращениях, работа с острыми жалобами, а также сопровождение пациентов, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами (в первую очередь — пожилых людей).

Плановую запись можно будет оформить через портал "Госуслуги", региональные медицинские информационные системы и электронные терминалы в поликлиниках. Теперь роль регистратора — прежде всего консультировать и помогать ориентироваться в системе, а не вести основную запись.

Дистанционное оформление документов

Ряд медицинских справок и выписок станут доступны без посещения поликлиники — их можно будет запросить через личный кабинет на "Госуслугах". В перечень входят:

  • выписка из амбулаторной карты;
  • справка о проведенных прививках;
  • заключение для занятий спортом;
  • справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Это позволит сократить количество необязательных визитов в медучреждение и снизить риски распространения инфекций в очередях.

Новое расписание приема

Для разделения потоков пациентов вводится временное зонирование работы поликлиник:

  • с 08:00 утра — прием людей с острыми симптомами (температура, острая боль, резкое ухудшение состояния);
  • днем и вечером — прием по записи, диспансеризация и наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

Такой подход помогает избежать смешения потоков больных с острыми и хроническими состояниями, рациональнее использовать рабочее время врачей и повысить качество плановой помощи.

Выписка рецепта дистанционно / Фото: Барнаульская поликлиника № 14

Пациенты поликлиники в Барнауле смогут получать льготные рецепты дистанционно

Пациентам больше не нужно посещать поликлинику исключительно для продления льготного лекарственного обеспечения
НОВОСТИОбщество

Здоровье Больницы
       

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:03:54 06-07-2026

Алгоритмы, онлайн-сервисы, автоматизация... Полнейшая деградация сути врачевания.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:37:11 06-07-2026

Гость (11:03:54 06-07-2026) Алгоритмы, онлайн-сервисы, автоматизация... Полнейшая деград... наоборот, офигенное повышение качества консультации - вы гляньте кто сейчас в регистратуре сидит, кто из советами воспользуется тот сам себе злобный буратино.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:54 06-07-2026

Гость (11:03:54 06-07-2026) Алгоритмы, онлайн-сервисы, автоматизация... Полнейшая деград... Народных врачевателей узаконили...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:16 06-07-2026

А терапевт не станет менее доступен, если ему придётся принимать помимо тех, кто идёт к нему именно как к терапевту, ещё и тех, кто идёт к нему за направлением к хирургу, окулисту, ЛОРу или неврологу?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:41 06-07-2026

Гость (11:39:16 06-07-2026) А терапевт не станет менее доступен, если ему придётся прини... Ему уже это приходится делать. И чем меньше больных могут принять терапевты (хотя бы из-за недостатка самих терапевтов), тем меньше будет направлено к узким специалистам. Терапевты теперь тоже чать "бутылочного горлышка".

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:52 06-07-2026

Гость (11:39:16 06-07-2026) А терапевт не станет менее доступен, если ему придётся прини... в 9 поликлинике уже много лет именно так не попасть к неврологу,эндокринологу, кардиологу пока не будешь на приеме у терапевта - это жесть!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:48:41 06-07-2026

Гость (12:24:52 06-07-2026) в 9 поликлинике уже много лет именно так не попасть к неврол... терапевт - это первое препятствие на пути к выздоровлению.
не все его проходят, да...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:29 06-07-2026

Пока врачей не будет в достаточном количестве никакие ухищрения с планированием не помогут. Но спасибо, что хоть попытались.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:49:06 06-07-2026

А к патологоанатому так же записываться?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:36 06-07-2026

ну то есть талонов вообще не будет? так хоть с утра кто то принимал а теперь после обеда иди

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:10 06-07-2026

Прикольно, и все за наш счет, и не спросят, надо ли нам такое. Кто не в теме: бесплатной медицины давно нет, все оплачено налогамии и акцизами
Это НЕ социальное государство, получается?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:35 06-07-2026

Просто кто хочет у утра попасть делается "больным" спасите - помогите.. но наглых бабок/дедок изменения не коснутся - эти идут когда вздумается.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:43 06-07-2026

Я наблюдаюсь у невролога и офтальмолога уже много лет, ЗАЧЕМ мне терапевт???
Что бы дольше не попадать на прием к специалисту??! Затянуть течение болезни?!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:38 06-07-2026

А ещё же внедрили окошко для тех кому только спросить, как успехи, где отчёт?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

15:23:16 06-07-2026

А вроде же все шло к тому, чтобы общаться с врачами онлайн из дома по видеосвязи - уже не будет такого? Поговорил по душам с терапевтом и стало легче и не надо других врачей отвлекать.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров