Утренние часы — для пациентов с острыми симптомами, плановые визиты — в остальное время

06 июля 2026, 10:46, ИА Амител

Барнаульская поликлиника / Фото: amic.ru

С 1 июля 2026 года в поликлиниках вступают в силу обновленные правила записи на прием, пишет "Царьград".

Изменения призваны оптимизировать работу медучреждений и снизить нагрузку на регистратуры. Одни пациенты могут воспринять нововведения как усложнение процесса, другие — как шаг к более удобной системе.

Основа преобразований — переход системы первичной медпомощи на автоматизированную модель. Ее ключевые инструменты — алгоритмы и онлайн‑сервисы: они помогут упорядочить потоки пациентов и сократить очереди.

Автоматический лист ожидания

Если в расписании нет подходящего времени для визита, пациенту не придется самостоятельно отслеживать свободные слоты. Достаточно оставить заявку в электронном листе ожидания — специальный алгоритм будет в фоновом режиме искать варианты:

фиксировать отмены приемов и появление свободных окон;

автоматически бронировать подходящее время;

оперативно уведомлять пациента через личный кабинет на "Госуслугах".

По сути, система берет на себя функции поиска удобного времени — без звонков и ручного мониторинга.

Порядок обращения к узким специалистам

Запись напрямую к врачам узкого профиля (кардиологу, неврологу, эндокринологу и другим) через интернет‑сервисы и инфоматы будет ограничена. Первым этапом станет консультация участкового терапевта или врача общей практики.

После осмотра специалист определит, требуется ли направление к профильному специалисту. Таким образом, терапевт становится ключевым звеном в маршрутизации пациентов, а процесс распределения потоков — более контролируемым.

Трансформация работы регистратуры

Основная нагрузка по плановой записи переходит в онлайн‑каналы, а функционал регистраторов смещается в сторону консультационной и экстренной поддержки. В зоне ответственности регистратуры остаются помощь при неотложных обращениях, работа с острыми жалобами, а также сопровождение пациентов, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами (в первую очередь — пожилых людей).

Плановую запись можно будет оформить через портал "Госуслуги", региональные медицинские информационные системы и электронные терминалы в поликлиниках. Теперь роль регистратора — прежде всего консультировать и помогать ориентироваться в системе, а не вести основную запись.

Дистанционное оформление документов

Ряд медицинских справок и выписок станут доступны без посещения поликлиники — их можно будет запросить через личный кабинет на "Госуслугах". В перечень входят:

выписка из амбулаторной карты;

справка о проведенных прививках;

заключение для занятий спортом;

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Это позволит сократить количество необязательных визитов в медучреждение и снизить риски распространения инфекций в очередях.

Новое расписание приема

Для разделения потоков пациентов вводится временное зонирование работы поликлиник:

с 08:00 утра — прием людей с острыми симптомами (температура, острая боль, резкое ухудшение состояния);

днем и вечером — прием по записи, диспансеризация и наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

Такой подход помогает избежать смешения потоков больных с острыми и хроническими состояниями, рациональнее использовать рабочее время врачей и повысить качество плановой помощи.