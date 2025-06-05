"Национальный режим". Как алтайские компании получают статус отечественных производств

Пока в крае в реестр российских промышленников вошли лишь 10% предприятий

05 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Egor Filin / Unsplash

Законопроект о возвращении в РФ ушедших иностранных брендов Госдума может принять уже в июне, поскольку в его основе лежит проект, внесенный на рассмотрение еще в 2020 году. Актуальные условия для возвращения президент Владимир Путин назвал в своем недавнем выступлении перед предпринимательским сообществом. Некоторым компаниям, как McDonald’s, дорога назад закрыта. Промышленникам стоит искать замену импортному сырью и оборудованию. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, готов ли российский бизнес к переменам.

Тренд на импортозамещение, утильсбор для импортных легковых автомобилей, закон о локализации такси – это следствие глобальных изменений в экономике в связи с политической обстановкой. И российским производителям придется переходить на отечественное оборудование и сырье. При этом "национальный режим" предлагают рассматривать как меру поддержки отечественных производителей.

Например, постановление правительства РФ № 719 ("О подтверждении производства российской промышленной продукции") действует еще с 2015 года. Но сегодня к нему повысился интерес. Этот документ фиксирует критерии для предприятий, желающих получать те права, которые есть только у полностью отечественных производств. Например, это право на участие в торгах за госзаказ и субсидирование. Некоторые компании Алтайского края уже подтвердили такой статус, говорит Евгения Пшеничник, заместитель генерального директора по развитию ООО "Сибирь-Техника".

"Процесс долгий, начиная с получения годового акта экспертизы, затем заключение Алтайской торгово-промышленной палаты, Российской торгово-промышленной палаты, дальше рассматривает Министерство промышленности и торговли, потом проверяет НАМИ и только после этого Минпромторг принимает решение. Конечно, критерии меняются, появляются дополнительные коды, потому что [постановление правительства РФ] № 719 отталкивается от кодов АКПД-2, и в зависимости от этого применяется либо балльная система, либо операционная. Плюс есть определенные виды продукции, без которых вы не получите № 719. Например, если у вас техника самоходная с двигателем иностранного производства", – пояснила она.

На регистрацию себя как российского производителя решаются пока лишь крупные компании. Но и это может создать "эффект домино". Молодые производства, которые продают таким предприятиям импортное оснащение или сырье, рискуют потерять с ними партнерские связи, делится Самир Сулейманов, заместитель директора по взаимодействию с органами власти ООО "Завод "АлтайЛесМаш".

"У меня есть такие примеры, когда я могу набрать балл, скажем, по тем же самым стеклам. Я не могу ничего подтвердить, потому что поставщик мелкий, нет возможности. Мне кажется, что рано или поздно мне с ним придется попрощаться. Они должны понимать, что если мы не сможем подтвердить любой компонент, который мы покупаем, за который мы можем набрать балл, то в будущем я с такой организацией работать просто не смогу", – сказал он.

С такой ситуацией могут столкнуться многие компании, которые ввозят на российский рынок продукцию из-за рубежа. Если у нас они не найдут покупателя, бизнес окажется нежизнеспособным. С последствиями похожего "национального режима" столкнулись наши экспортеры в Казахстане, рассказывает Дмитрий Беляев, руководитель компании "ТД Комплекс Агро".

"Мы очень успешно экспортировали в Казахстан нашу продукцию, и сегодня Казахстан предпринимает то же самое – защитные меры. Еще пока работаем, но, я думаю, еще год где-то, и они окончательно поставят барьер", – поделился он.

В России полное импортозамещение и регистрация как отечественного производителя не является обязательной. Сама процедура начинается с создания аккаунта в ГИСП (Государственная информационная система промышленности). Весь документооборот осуществляется электронно. Кроме того, в этой системе можно отследить, в каких тендерах участвуют ваши конкуренты и тоже подавать заявки. При этом бизнес подчеркивает: подтвердить статус быстро не получится, потребуется от года и больше.

Экспертизу по уровню локализации производства проводит Торгово-промышленная палата. ТПП Алтайского края вошла в число тех 40 из 180 по стране, которые получили такое право. В регионе в реестр российских промышленников на сегодня вошли лишь около 10% производителей.