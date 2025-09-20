Над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов

По последним данным жителей двух городов, общее количество взрывов могло достигать 12–16

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночное время над Саратовом и Энгельсом раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, российские системы ПВО отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Shot.

Согласно свидетельствам местных жителей, около 01:15 и 01:30 ночи было слышно не менее пяти-семи взрывов. Очевидцы также сообщают о характерном гуле моторов в небе, работе сирен воздушной тревоги и ярких вспышках. По предварительной информации, беспилотники ВСУ двигались на малой высоте.

В 00:46 в аэропорту Саратова был введен план "Ковер", предусматривающий особый режим работы при угрозе воздушного нападения.

По последним данным жителей двух городов, общее количество взрывов могло достигать 12–16. На текущий момент официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует.